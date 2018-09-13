Bahçeli: Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazırdır!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yerel seçimler, İdlib meselesi ve ekonomideki dalgalanmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 13 Eylül 2018 21:16

Yerel seçimlere yönelik açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır” sözleri ile tartışmalara son noktayı koydu.

“Namertlere dünyayı dar ederiz”

Bahçeli, “Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla eğer tekrar üzerimize gelirlerse bir kez daha 15 Temmuz benzeri işgal ve ihanete kalkışırlarsa and olsun ki bayrağı bedenimize kefen niyetine sarar, okunan selaları duya duya son kanımıza son canımıza kadar bu aziz vatanı yine korur yine namertlere dünyayı dar ederiz” dedi.

“Bu vatan, eşantiyon ürünü değildir”

Bahçeli, “Türkiye'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki, ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız ne de çizilecek sınırımız ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan, eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir" ifadelerini kullandı.

“Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır”

“Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır” diyen Bahçeli, “CHP, PKK ile ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tartışmaya açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falı açan siyasi bedbahtlara, hiyanet çetelerine fırsat verilmemelidir” ifadelerini kullandı.

“Sinir uçlarımıza ısrarla basmasınlar”

İdlib’in günden güne kanayan, kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini aldığını belirten Bahçeli, "Bölgesel ve küresel senaristler ayaklarını denk alsınlar, ayranımızı daha fazla kabartmasınlar, sırtımıza kurban kesmeye kalkmasınlar, sabrımızı yanlışa yormasınlar, sağ duyumuzu ve vakarımızı ürkeklik sanmasınlar, sinir uçlarımıza ısrarla basmasınlar” dedi

“Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır”

Bahçeli, “İkazen ifade ediyorum, milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına hizmet eden, bu maksatla aleni faaliyet gösteren malum ülke ve çevrelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yusuf Nazik’in yakalanması

Bahçeli ayrıca, “Reyhanlı'da bombalı saldırıyla katledilen 53 vatandaşın azmettiricisinin zalim Esad olduğu belirginleşmiştir” dedi.