Bahçeli: Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır

MHP Genel Başkanı Bahçeli; “Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır" sözleri ile HDP'li Temelli'ye tepki gösterdi.

Güncellenme 24 Mart 2019 17:19

Cumhur İttifakı’nın Yenikapı’daki ortak mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır” dedi.

“Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır”

Bahçeli; “Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye’nin kuyusunu kazanlara 31 Mart’ta izin ve icazet asla verilmemelidir. İstanbul’da PKK’ya geçit yoktur. Sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir. Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır” ifadelerini kullandı.

“Bu beyanat alçaklıktır”

Temelli’nin “Ekrem İmamoğlu seçilmişse, bilecek ki 3 milyon Kürdün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamaz” dediğini hatırlatan Bahçeli, “Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır. Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP’nin bindirilmiş kıtası gibi göstermek vatan hainliğidir” dedi.

“Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder”

Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Diyarbakır neyse Balıkesir aynısıdır. Şırnak’ta uzatılan el İstanbul’da tutulur. Kürt kökenli kardeşlerimizin hiç kimsenin tasallutuna giremez. Hiç kimse şerefli kürt kardeşlerimin üzerine oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin. Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder.

PKK’nın siyasi aparatı HDP’ye şamarı indirir. İnşallah da bunu yapacaklardır. İstanbul ehline emanet edilmelidir. Bunu başaracak isim ise Cumhur İttifakı’nın başkan adayı sayın Binali Yıldırım’dır.”