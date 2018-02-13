Bahçeli: Yüz binlerce bozkurt Afrin için hazırdır!

MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, Gerekirse Afrin'e ben de giderim sözlerini eleştirenlere "Yüz binlerce bozkurt Afrin için hazırdır" diyerek cevap verdi.

Güncellenme 13 Şubat 2018 11:16

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Afrin'de 50'ye yakın noktanın terör örgütlerinden temizlendiğini, şu ana kadar 1439 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terörle mücadelenin amansız bir şekilde sürdüğünü, dönüşü olmayacağını ve teröristler yok edilinceye kadar bu operasyonun devam edeceğini belirtti.

Haciz kararına tepki

Şehit Musa Özalkan'a yönelik haciz girişiminin kendisini derinden üzdüğünü belirten Bahçeli, avukat için adaletin yüz karaları, hukukun utanç kaynağı olduğunu ifade etti. Şehide hacizin ihanet olduğunu belirten Bahçeli, "Şehit babalarının evlatlarının bayrağa sarılı naaşlarının hemen dibinde ağızlarından dökülen sözlere şahit oldukça duygulanıyorum" dedi.

Afrin'e ben de giderim sözlerine vurgu

Geçtiğimi günlerde "Gerekirse Afrin'e ben de giderim" sözlerini hatırlatan Bahçeli, bunu diline dolayanlara ve alaya alanlara "bu muhteşem duruşa bir şey söyleyin de görelim" diyerek meydan okudu.

"Siyasete tutulmuş kripto PYD'liler"

HDP'lilere "Siyasete tutulmuş kripto PYD'liler" şeklinde hitap eden Bahçeli, "yüreğiniz yetiyorsa şehitlerimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım, dünyayı size dar ve zindan edelim" dedi.

"Tüm kahraman askerlerimiz benim öz be öz evladımdır"

Küçük bir azınlığın YPG'nin kuyruğuna takıldığını iddia eden Bahçeli, çıkışlarından teröristlerin rahatsız olacağını beklerken tepkinin CHP'den ve İYİ Parti'den geldiğini savundu. Herkesin sevdiğine benzediğini söyleyen Bahçeli, "Afrin'e operasyona katılan tüm kahraman askerlerimiz benim öz be öz evladımdır. Evlatlarıma birlikte aynı cephede yer almayacağım da kiminle birlikte yer alacağım. Gerekirse onlarla omuz omuza vermekten en ufak bir tereddüt göstermeyeceğim" dedi.

"Yüz binlerce bozkurt Afrin için hazırdır"

Afrin'deki operasyonda Türk milletinin seferberlik halinde askerimize destek verdiğini söyleyen Bahçeli, terör destekçilerine "Hiçbir şey yapamıyorsanız bari dilinizi tutun. Bir durun, bir yutkunun, bir susun da bari adam sansınlar. Kahraman askerlerimizin morallerini bozarak neyi amaçlıyorsunuz. Türk milleti yediden yetmişe o hendekleri kapatacak, ihanet çukurlarına hainleri gömecek kudrettedir. Ama, fakatlı cümlelerle devam edenler teröristlerin yanında duran ahmaklardır. Dün Kerkük için en az 5 bin bozkurt hazır dedim. Bugün de aynısını diyorum. Yüz binlerce bozkurt Afrin için hazırdır" ifadeleri ile seslendi.

"Ha CHP ha HDP. Ha CHP ha İP, PKK, FETÖ"

HDP'nin siviller katlediliyor yalanını sert bir diller eleştiren Bahçeli, "HDP kurultayında onca provokasyon vuku bulurken CHP'liler yerlerinden kımıldamamış kepazeliklere tepki göstermemişlerdir. CHP ve HDP aynı kazanda kaynamışlardır. Ha CHP ha HDP. Ha CHP ha İP, PKK, FETÖ. Bunlar arasında fark yoktur" dedi.