Bahçeli, Yılmaz Özdil'i bu sözlerle yerden yere vurdu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “1881 adet Atatürk kitabı satanlar için ballı kaymaklı ticaret sorunu vardır" sözleri ile beka sorunu yoktur diyenleri eleştirdi.

Güncellenme 28 Ocak 2019 09:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü ile kol kola yürüyenlere tepki gösterdi. Özellikle son zamanlarda yaşanan terör operasyonlarına rağmen hala örgüte sahip çıkmaya çalışanları sert bir dille eleştirdi.

“Bekayı bilemezler”

CHP’nin HDP ile kurduğu ittifakı eleştiren Bahçeli, CHP’nin yine tarihin yanlış tarafında olduğunu, HDP ile gönül ittifakı kuranların, FETÖ'nün kumandası altında olanların, YPG'yi kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş oluşum görenlerin, bekayı bilemeyeceğini söyledi.

HDP ile yasak ilişki yaşayanlar…

Bahçeli, Allah’ın herkese nasibine göre az veya çok bir zeka verdiğini, bunlarda devlete bağlılık ve bayrağa sevgi sorunu olduğunu, terörün bir beka sorunu olduğunu, teröristlere cici çocuk muamelesi yapanların bekayı anlamayacağını, 15 Temmuz’a tiyatro diyenlerin bekayı göremeyeceğini, HDP ile yasak ilişki yaşayanlar için beka sorununun tam bir hayal olduğunu ifade etti.

Yılmaz Özdil’e tepki

Bekanın haine hain diyemeyen, katile katil diyemeyen zevat için börek çörek sorunu olduğunu vurgulayan Bahçeli, “1881 adet Atatürk kitabı satanlar için ballı kaymaklı ticaret sorunu vardır. Bu sorunu da alavere dalavereyle çözmüşlerdir” dedi.