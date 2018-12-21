Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklama

Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar.

Güncellenme 21 Aralık 2018 14:33

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Seçimin en kritik görüşmesi Bahçeli’nin makamında yapıldı.

Yeni sistemin ilk bütçesi

Görüşme sonrasında açıklama yapan Yıldırım, Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret edip, sohbet ettiklerini, yeni sistemin ilk bütçesinin son günü olduğunu, yapılacak görüşmeler ile 2019 yılı bütçesinin Meclis'te onaylanmış olduğunu söyledi.

Ziyaretin nedeni yok

Ziyaretinin merak edildiğini dile getiren Yıldırım, ziyaret yapılması için illa bir neden olmasının gerekmediğini, Meclis Başkanı olarak seçilmesinden sonra Bahçeli’nin de kendisini ziyaret ettiğini, o ziyarete karışık kendisinin de bir ziyaret gerçekleştirdiğini, Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, meselenin bundan ibaret olduğunu belirtti.

Görüşmeyle ilgili Bahçeli’den bir açıklama gelmedi.

Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul adayı olacağı iddia edilen Yıldırım için "Başımızın üstünde yeri var" demişti.

Yıldırım daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.