Bahçeli, Yenikapı mitingine neden katılmadı?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni sistemle Cumhuriyetin üçüncü evresine girildiğini, gerekli çoğunluk sağlanmaması durumunda yeniden seçime gidileceğini söyledi.

Güncellenme 19 Haziran 2018 10:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Bazı AK Partili adayların MHP'yi zayıflatmak istediğini belirten Bahçeli, fitne uyarısında bulundu.

Yeniden seçim olur mu?

Yeni sistemle birlikte Cumhuriyetin üçüncü evresine geçildiğini söyleyen Bahçeli, "Meclis'te uyum sağlanamazsa erken seçim düşünülebilir'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te devam etmesinin gerektiğini, başarının 301 vekil ve üstünün olduğunu, Cumhurbaşkanlığı ile Meclis uyumlu çalışamaz ise sistemin içinde çözüm üretebileceğini, uyum sağlanamaz ise erken seçim düşünebileceğini söyledi.

Neden Cumhur İttifakı’nda yer aldı?

Cumhur ittifakının hayırlı olacağını düşünerek toplumla paylaştığını vurgulayan Bahçeli, yasal çerçevede ele alınmasının ülke için önemli olduğunu, terörün belinin kırıldığı bir dönemde çözüm sürecinin olmayacağını belirtti.

Kürtler MHP’ye oy verir mi?

Bahçeli, "Malum televizyonlarda arkadaşlarımız seçim süresine girdiğimiz günlerden beri bazı sinsice kavramları ortaya koyarak hatalar işlemişlerdir. Bunlardan biri Kürt oylarının Cumhur ittifakını dikkat alındığında oy kaybına uğranacağını ve MHP'ye destek vermeyeceklerini düşünerek meydanlarda işlediler" dedi.

Neden birlikte miting yapmadılar?

Birlikte miting yapmanın tartışmalara neden olabileceğini ifade eden Bahçeli, fitne yaratan bir zümre olduğunu, ona engel olmak istediklerini söyledi.

Cumhuriyetin üçüncü evresine girildi?

Bahçeli, yeni sistemle Cumhuriyet'in 3. evresine geçildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakiplerine hiçbir şans tanımadığını, İnce'nin üslubunun sert ve kavgacı olduğunu, İnce'nin karşılıklı atışmalardan zevk aldığını belirtti.

Eleştirilere cevap

Kendisine geçmişte böyle düşünmediğine dair bazı suçlamalar geldiğini söyleyen Bahçeli, 49 yıllık bir siyasi partinin başkanı olduğunu, Türkiye'de hiçbir siyasi partide olmayan görüşün MHP'de olduğunu, MHP'nin bazı konularda hassas davrandığını, açılım ve çözüm sürecinin çok yoğunlaştığı bir dönemde 28 maddelik bir anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi istendiğini, hayır grubunu temsil ettiklerini, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesine karşı çıktıklarını, sebebinin olduğunu, çözüm sürecinin ortadan kalkacağını ifade etti.

AK Partililere uyarı

Bahçeli, "AK Parti'den bazı isimler halkla münasipleri sırasında ne cumhurbaşkanını ağızlarına alıyorlar ne de ittifakı. Sadece AK Parti'nin Meclis'te güçlü kalmasını hedefliyorlar. Bunu saptırıp MHP'ye verilecek oyları alma çabasındalar. İsim söylersem fitneye biz de katılmış oluruz" dedi.