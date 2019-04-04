MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Uyarıyorum, bedeli çok ağır olur'' sözleri ile CHP'ye çok sert tepki gösterdi.

Güncellenme 04 Nisan 2019 17:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçimlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. CHP'ye tepki gösteren Bahçeli; ''Hiç kimse sokaklardan medet ummasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur'' dedi.

Bahçeli’den sert tepki

31 Mart yerel seçim sonuçları çoğu illerde daha belirlenmedi. Birçok ilde itirazlar yapıldı oylar sayılıyor. İstanbul'da da bir çok ilçede oy sayımı sürerken MHP Lideri Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

Bahçeli kendisine bu sürece katkı sağlaması konusunda çağrı yapan İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Bahçeli ''henüz hukuki süreç tamamlanmadan CHP'nin adayının mazbata diye tutturması akla ziyandır'' dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

''Sandık başındaki görevlilerin kimlere ve neye hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmelidir. FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur."