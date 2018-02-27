Bahçeli: Üç siyasi olay Türkiye'nin önünü açacak!

MHP Lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı"nı eleştirenlere sert bir dille yüklendi.

Güncellenme 27 Şubat 2018 11:51

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ittifakın isminin "Cumhur İttifakı" odluğunu, sistemin inşası için cumhurun ittifakla hareketi tarihi sorumluluk olduğunu, bazılarının FETÖ, PKK, PYD ittifakına umut bağladığını, MHP'nin cumhur diyeceğini, Yenikapı ruhundan kaçan kim varsa bu uzlaşıdan rahatsız olduğunu, onlara göre PYD'nin terör örgütü olmadığını, yine aynı kişilere göre 15 Temmuz'un değil, 20 Temmuz'un darbe günü olduğunu söyledi.

"CHP'liler titriyor, ipsizler terliyor"

Milli bekanın söz konusu olduğu zaman kimseyi tanımayacaklarını belirten Bahçeli, Türkiye'nin hiçbir güce boyun eğmeyeceğini, gerekirse fedarkarlık yapılacağını belirterek "CHP'liler titriyor, ipsizler terliyor, HDP'liler telaşlanıyor. Ancak, korkunun ecele faydası yoktur. 'Cumhur İttifakı' 2019'da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne katıp sandığı bunlara dar edecektir. İttifak diyoruz, CHP ve yedekleri koalisyon uydurması ile önümüze geçmeye çalışıyorlar. İttifak ve koalisyonun farkını bilmeyenlere ne anlatsan boştur. İttifaksa buyurun siz de yapın. Biz cumhur dedik, siz de cümbüş deyin. İttifak yapmayanlar yüzde 10 barajına takılacakmış, bu adaletsizlikmiş. Size ittifak yapmayın diyen var mı? Biz seçim barajı ile ilgili düzenleme yapılmalı dediğimizde utanmadan baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler şimdi ne diyeceklerdir? CHP bu teklifi ile acaba oylarının sıfırlandığını mı fark etmiştir?" dedi.

"2019'daki 3 siyasi olay Türkiye'nin önünü açacak"

CHP'nin umutlarının tükendiğini belirten Bahçeli, CHP'nin bezgin ve bedbaht olduğunu, CHP, HDP, İP'nin durumunun içler acısı olduğunu, bunun adının curcuna, çürük, cunta ittifakı olduğunu, Cumhurun milletin kendisi, ittifakın ise milletin iradesi olduğunu, Cumhur ittifakının kazananının Türkiye olduğunu, 2019'daki 3 siyasi olayın Türkiye'nin önünün açacağını kaydetti.