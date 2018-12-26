Bahçeli: Türk milleti Fırat'ın doğusuna operasyon bekliyor!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk milletinin terörle mücadelenin kesintiye uğramaması için Fırat'ın doğusuna harekat beklediğini söyledi.

Güncellenme 26 Aralık 2018 11:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensupları ile yaptığı toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türk milleti bu harekatı istiyor

Bahçeli, Türk milletinin terörle mücadelenin kesintiye uğratmaması ve yarıda kalmaması için Fırat'ın doğusuna harekat beklediğini, MHP’nin de bu harekatın gerçekleşeceği inancında olduğunu söyledi.

“Türkiye kabuğunu yırtmıştır”

Türkiye'nin Esad rejimi ile herhangi bir şart altında bir diyalog kurmasından yana olmadığını ifade eden Bahçeli, "Türkiye'nin kanaatinin alınması Ortadoğu'daki Türkiye'nin varlığının ve Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesindeki yüksek katkısının da bir işareti olarak kabul edilmelidir. Artık Türkiye kabuğunu yırtmıştır. Güçlü devlet anlayışını artık çok çevrelere kabul ettirmek durumunda olmuştur” dedi.

Küresel zirve çağrısı

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile Orta Doğu'daki gelişmelere dair İstanbul’da ve Ankara’da küresel bir zirve yapılmasını önerdi.

Yıldırım’ın adaylığı konusu

Binali Yıldırım’ın adaylığı hakkında da değerlendirmede bulunan Bahçeli, “Bu konuyu çıkmaz sokağa sokmanın manası yoktur” dedi.