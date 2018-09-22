Bahçeli: Suriye'deki kriz kaynama noktasına ulaştı

MHP Lideri Bahçeli, Suriye'deki vahim sürecin devletlerarası kriz için kaynama noktasına ulaştığını söyledi.

Güncellenme 22 Eylül 2018 11:43

MHP Kadın Kolları Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, kadının zayıf kalması durumunda Türkiye’nin de belirsizliklere sürükleneceğini, kadının ilgi ve destekten mahrum bırakılması durumunda istikbalin riske gireceğini, Türk kadınının koruyan ve kollayan olduğunu, kadının aile ve toplumsal ilişkilerin direği olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini, kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesinin endişe ve kaygı verici bir durum olduğunu, kahraman ve fedakar Türk kadınının hak ettiği yerlerde olmasının bir gaye olduğunu söyledi.

“İdlib'deki sivil halk rahat bir nefes aldı”

Yerel seçimlerde kimin ne dediğinin önemi olmadığını belirten Bahçeli, kimin hangi karanlık senaryolardan medet umduğunun önemi olmayacağını, Türkiye’nin yeni bir göç dalgasının üstesinden gelemeyeceğini, Türkiye'yi anlamaları gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi'de Putin'le bir araya geldiğini, İdlib mutabakatının memnuniyet verici olduğunu, İdlib'de oluşturulan güvenli bölgenin muhtemel göç dalgasını kaynağında engellediğini, sonunda ve şimdilik İdlib'deki sivil halkın rahat bir nefes aldığını belirtti.

“Kriz kaynama noktasına ulaştı”

Bahçeli, Suriye'deki vahim sürecin devletlerarası kriz için kaynama noktasına ulaştığını, ABD’nin bu kararının desteklediğini ifade ettiğini, terör örgütlerine yaptığı silah desteğini hala kesmediğini, ABD'nin amacının kriz, kaos, siyasi buhran olduğunu söyledi.

“Irak, teröristlerin imha edilmesinden neden rahatsızdır”

Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her örgütle kararlı mücadelenin şart olduğunun altını çizen Bahçeli, “Teröristler hangi sınırda bulunursa bulunsun imha edilmelidir. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlar ile teröristleri imha etmesi memnuniyet vericidir. TSK'nın operasyonları bölgemizde hiçbir terör örgütünü barındırmama kararlılığının bir göstergesidir. Irak, teröristlerin imha edilmesinden neden rahatsızdır” dedi.