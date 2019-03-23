Bahçeli: Şu an kanka halindeyiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli; Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şu an "kanka halinde" olduklarını söyledi.

Güncellenme 23 Mart 2019 20:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesinde ruhen kurulduğunu, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla adım atıldığını, 16 Nisan halk oylaması ile birlikte tamamen bir anlayış birliği içerisinde vücut bulduğunu, 24 Haziran seçimlerinde ise yasal bir zemin içerisinde geliştiğini söyledi.

“31 Mart akşamı da bunun sonucunu göreceğiz"

Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Meclis genel seçimlerdeki birlikteliği ve karşılıklı uyumlu çalışmaları buraya da yansımıştır. Şu an için Cumhur İttifakı sağlıklıdır, kararlıdır, uyumludur. Küçük, büyük hiçbir sorunla da karşı karşıya bulunmamaktadır. 31 Mart akşamı da bunun sonucunu göreceğiz" dedi.

“Şu an kanka halindeyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak kapsamında yaptıkları görüşmelere ilişkin de bilgi veren Bahçeli, "Çok sık da görüşmüyoruz...Çok nadir, bazen tebrikler sebebiyle oluyor. Esasen karşılıklı bir randevu talebi doğuyor. Bizden ziyade, Sayın Cumhurbaşkanı görüşme isteğini bildiriyor. Biz de 'görüşebiliriz' diyoruz. Bugüne kadar 5 defa bir araya geldik. Saat 16.00'da 40 ya da 50 dakika ama bazı konularda kararlar alındıktan sonra bizden uygulamada hata olmaz. Sayın Cumhurbaşkanından da...Cumhurbaşkanı ile bizler arasındaki bu 5 diyalog dahi yaklaşmayı ve kanka olmayı gerektirdi. Şu an kanka halindeyiz" ifadelerini kullandı.

“Çok büyük olaylar olmazsa birçok şey yapabilirler"

Bahçeli, uygulamayı sabırla takip edeceklerini vurgulayarak, "Çok aşırı derece eleştirilerle yapıyı zorlamakta veya çalışamaz hale getirmekte doğru değil. Böyle bir ortamda bir de mahalli idareler seçimleri çıktı. Bu mahalli idareler seçimlerinin sonuçları 24 Haziran seçimlerinde oluşmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, kalıcı hale gelmesi, istikrarlı bir çalışma ortamının yaratılmasında fayda getirecektir. 31 Mart akşamı hayırlı bir sonuç çıkarsa, önlerinde 4,5 yıl bir süre var. Çok büyük olaylar olmazsa birçok şey yapabilirler" değerlendirmesinde bulundu.