Bahçeli: Senin doların varsa Türk milletinin imanı var

Bahçeli, Trump'ın Türkiye'yi hakkındaki skandal sözlerine, "Senin doların varsa Türk milletinin imanı vardır" diyerek tepki gösterdi.

Güncellenme 15 Ocak 2019 12:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'a "Senin doların varsa Türk milletinin imanı vardır. Elinden geleni ardına koyma ne biliyorsan onu yap" dedi.

“PKK/PYD/YPG'yi Kürt görmek küstahlıktır”

ABD Başkanı Trump’ın yine şaşırdığını artık ipin inceldiği yerden kopması gerektiğini belirten Bahçeli, Twitter mesajının düşmanlık ötesi olduğunu, PKK/PYD/YPG'yi Kürt olarak gören Trump’ın ya cahil, ya da cani olduğunu, teröristlere insan demenin bile ihanet olduğunu, Trump'ın bunları Kürt olarak görmesinin küstahlık olduğunu söyledi.

“Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine”

Bahçeli, “Teröristle mücadele edersek Trump Türkiye'yi mahvedermiş. Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var. Elinden geleni ardına koyma, ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine tamam diyen, senin gibi olsun. Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine” dedi.

“NATO ittifakı yol ayrımındadır”

Fırat'ın doğusuna girmenin vatan borcu, namusun gereği olduğunu dile getiren Bahçeli, “Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan sütunları dikmek için görev taksimi yapanlar sömürgecilerdir. NATO ittifakı yol ayrımındadır. Aç kalabiliriz, yoksul düşebiliriz. Ama size boyun eğersek, sizden aman dilersek bize yazıklar olsun. Hayat bize haram zıkkım olsun. En iyi bildiğiniz şey öldürmek. Kimseden emir almayız, izin almayız. Trump'ın sözüyle hareket etmek tarih ve coğrafyadan sürülmek anlamına gelecektir” dedi.