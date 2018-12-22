Bahçeli, Şener'in konuşmasını yorumladı!

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in yaptığı konuşma Devlet Bahçeli'ye soruldu, bakın ne cevap verdi?

Güncellenme 22 Aralık 2018 11:50

Meclis Genel Kurulu'nda bütçenin tümü üzerine son konuşmalar yapıldığı sırada söz alan CHP'li Abdüllatif Şener, AK Parti’de siyaset yaptığı dönemleri anlatarak, 2008'e kadar AK Parti'de ekonominin patronu olduğunu, bu zamana kadar ki başarıların kendisine ait olduğunu, kendisinin olmaması durumunda AK Partililerin de Meclis’te olamayacağını, kendisine minnet borçlu olduklarını söyledi.

Bahçeli ne dedi?

Şener’in kendini öven bu konuşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP'li olsaydı 'Yerine otur' derdim” cevabını verdi.

Abdüllatif Şener ne demişti?

Abdüllatif Şener, "Ben olmasaydım siz burada olmazdınız, bana minnet borçlusunuz. Ben bıraktıktan sonra 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Rakamları vereyim: Dolar ben geldiğimde 1.60 kuruştu. 2007'de 1,38'e düştü. Siz şimdi 5 kat artırdınız. Faiz 12,22 idi, şimdi 25'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paradan 6 sıfırın atılmasıyla simitin 1 milyon yerine 1 liraya alınmasıyla övünüyor. Bu övünme benim sayemde oldu." ifadelerini kullanmıştı.