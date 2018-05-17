Bahçeli: Seçimlere 10 gün kala isyan çıkabilir

MHP Lideri Bahçeli, FETÖ'cülerin seçimlere 10 gün kala isyan çıkarabileceğini iddia etti.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 11:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Haziran seçimlerde bağımsız milletvekili olan FETÖ'cülerin aldığı oy ile Meral Akşener'in adaylığı için atılan imza sayısının aynı olduğunu, Bahçeli, "Yaklaşık 220 bin rakamı birebir aynıdır. Elimizde dosyalarımız var" dedi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, muhalefetin kurduğu ittifakı “beş benzemezler” diye tanımlarken, Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını söyledi.

Bahçeli, Millet İttifakı'nın Türkiye'ye geri vitese takmak istediğini, bunun da Türkiye'de kriz, kaos, kutuplaşma, kargaşa, kavga yani 5 K'yı doğuracağını, bahsettiği K'nın içinde ise Kemalizm dışında her şeyin olduğunu belirtti.

FETÖ’cülerin oyları ile Akşener’e verilen imzalar eşit

Akşener'in imza toplamasının anlaşılır bir tarafı olmadığını, demokrasiyi tüketme projesi olduğunu belirten Bahçeli, 15 Temmuz'un siyasi ve sivil uzantısı olduğunu, 15 Temmuz'da eğer başarmış olsalardı bu şu an konuşulanların konuşulmayacağını, İyi Parti'nin 15 Temmuz'u bir başka yönüyle tekrar canlandırmak istediğini, bir parti grubu olduğu halde yine de imza toplama peşine düşmesinin başka türlü açıklanmayacağını, daha önce FETÖ'de bir siyasi ayak aranıyor ise seçmende de bir sivil ayak aranmalıdır dediğini, FETÖ'nün seçmendeki ayağını harekete geçirdiklerini, FETÖ'nün 7 Haziran'da bağımsız adaylarının 3 şehirde aldığı oylar ile Cumhurbaşkanı adayı olmak için toplanan imzaların aynı olduğunu, bunun yaklaşık 220 bin rakamı birebir aynı olduğunu, elinde dosyalar olduğunu, oyların kaynağına bakıldığı zaman bağımsız adaylara verilen oylarla birebir örtüştüğünü söyledi.

İlk turda Erdoğan seçilir

Bahçeli, seçimin ilk veya ikinci turda tamamlanmasının tamamen yasal bir süreç olduğunu ama ilk turda biteceğini düşündüğünü, ikinci tur demek, birçok alma-verme-satma-pazarlama gibi kavramlarla siyaseti yozlaştırdığını, millet iradesinin birinci turda halledeceğini belirtti.

Baraj altı söylentilerine tepki

Anketlerde MHP'nin baraj altında gösterilmesine sert tepki gösteren Bahçeli, söylenecek söz olmadığını, bunu yapanların açıkça MHP düşmanı olduğunu, partiye günlük gelen gidenleri görmeleri gerektiğini, anket yaptıkları denek sayısının 3 katı her gün MHP'de olduğunu söyledi.

Kader mahkumları ayıklanmalı

Bahçeli, terörden tutuklular için gayret gösterilecek yerde 235 bin gariban var cezaevinde bunlarla uğraşın dediğini, cezaevlerindekilerin belli bir oranı PKK ve FETÖ'den yattığını, kalanların adi suçlu ve kader kurbanı olduğunu, canileri, istismarcıları ayıkladıktan sonra kalanların göz önüne getirilmesi gerektiğini, bunların büyük bir kısmının çocuk ve genç olduğunu, cezaevindeki hayatın insan onuruyla pek bağdaşmayan bir hayat olduğunu, FETÖ'cülerin bu zemini işledikleri takdirde Türkiye'nin büyük bir felakete sürüklenebileceğini, Gezi olaylarından çok daha korkunç ve çok daha gaddar olacağını, cezaevindekilerin kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline geleceğini, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatmalarının ihtimal dahilinde olduğunu, kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkarılması gerektiğini, Türkiye'nin biraz rahatlaması ve rehabilite olması gerektiğini, söyledi.

Çok konuşulacak iddia

Teröristlerin 2 kişilik 3 kişilik yerlerde tutulduğunu hatırlatan Bahçeli, "Kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor bu teröristler ve onlar orada fitne yayıyor. Cezaevleri, Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır" dedi.