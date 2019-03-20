Bahçeli: PKK, İstanbul'u yönetme arayışına girdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli; PKK'nın İstanbul'u yönetme arayışına girdiğini ve CHP'nin artık Atatürk'ün partisi olmadığını söyledi.

Güncellenme 20 Mart 2019 15:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; PKK’nın İstanbul’u yönetme arayışına girdiğini belirterek, “Zillet ittifakına siz de tavır koyun. Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir. Bu İP hiç iyi değildir" dedi.

“CHP, İP, HDP, ÖDP bir olmuştur”

Bahçeli; PKK’nın İstanbul'u yönetme arayışına girdiğini, CHP ve İyi Parti’ye oy verenlerin “zillet ittifakına” tavır koyması gerektiğini, bugünkü CHP’nin Atatürk'ün CHP'si olmadığını, İyi Parti’nin de hiç iyi olmadığını söyledi.

31 Mart seçimlerinin önceki seçimlerden farklı olduğunu ileri süren Bahçeli; “31 Mart seçimleri aynı zamanda beka seçimidir. Zillet ittifakı karşımızda hizalanmış, CHP, İP, HDP, ÖDP bir olmuştur. 2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır. Hepsi aleni bir şekilde ortaya çıkmışlardır. PKK'nın siyasi uzantıları bazı illerde aday çıkarmamış küstahça pazarlık yapmışlardır. Hedefleri Ankara ve İstanbul'da HDP'siz ve PKK'sız hareket edemeyecek başkanları işe getirmektir. PKK, İstanbul'u yönetme arayışına girmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir”

Bahçeli; küresel finans baronlarının milli ekonomiyi tehdit etmelerine sessiz kalıp hükümeti suçladıklarını belirterek, “Teslimiyete göz yummayız, tavize asla yanaşmayız. Atatürk'ün CHP'sinin Kandil'e ipotek edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Kandil'in hazırladığı kanlı isim listelerinin CHP meclis üyelikleri üzerinde belediyelere sızdırma girişimini beka sorunu olarak görüyoruz. CHP ve İP'e oy veren kardeşlerime sesleniyorum, zillet ittifakına siz de tavır koyun. Bu CHP, Atatürk'ün CHP'si değildir. Bu İP hiç iyi değildir” dedi.