Bahçeli o sözleri, bu yüzden söylemiş

MHP Lideri Bahçeli'nin AK Partili vekilleri açıktan uyarmasının arkasındaki neden ortaya çıktı.

Güncellenme 09 Haziran 2018 10:57

24 Haziran seçimlerine çok az bir zaman kaldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti milletvekilleri için kullandığı sözlerin Cumhur İttifakı'ndaki sözlerinin yankıları devam ediyor.

Bahçeli uyarıda bulunmuştu

MHP'nin Kayseri mitinginde konuşan Bahçeli, "Özellikle AKP milletvekili adayları oyuna gelmeyin. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. İttifakımız AKP ve MHP'dir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin" demişti.

O sözlerin arkasında ne var?

Bahçeli'nin kullanmış olduğu bu sözlerin arkasındaki nedenlerden birinin eski MHP'li yeni AK Partili Tuğrul Türkeş'in açıklamaları ve Anadolu'da bazı AK Partili adayların MHP aleyhine çalıştığı duyumları olduğu öğrenildi.

Türkeş ne demişti?

Türkeş yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın sona ereceğini, Bahçeli, 24 Haziran sonrası AK Parti'nin iktidara yalnız devam edeceğinin işaretini verdiğini, bunun MHP'nin münferit olarak yola devam edeceğini gösterdiğini söylemişti. Bu sözler ise Genel Merkez'de "İttifaka gölge düşürmek amacı taşıyor" şeklinde yorumlandı.

Bomba iddia

Bahçeli'nin seçime sayılı günler kala böyle bir çıkış yapmasına neden olan bir başka etmen de özellikle Kayseri, Sivas ve Kastamonu'da AK Partili adayların MHP aleyhine çalışma başlattığı iddiasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da MHP Lideri Bahçeli'nin sözlerine atfen, "Fitne sokmak isteyenlere izin yok. Bu 'cumhur ittifakı' kolay kurulmadı" ifadelerini kullanmıştı.