Bahçeli net konuştu: Pişman olursunuz

Bahçeli, Türkiye'de sarı yelek hayali kuranların ayağını denk alması gerektiğini, böyle bir girişimde bulunmaları durumunda pişman olacaklarını söyledi.

Güncellenme 12 Aralık 2018 14:21

Fransa’da yapılan zamlara tepki olarak soka çıkan Sarı Yelekliler’in polisle çatışması sonrası artan olaylar nedeni ile ülke adeta savaş alanına döndü. Bu durumu Türkiye’de de görmek isteyen bazı çevreler halkı sokağa çağırmaya ve bu yönde tahrik etmeye başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa’daki Sarı Yelekliler eylemlerine özenenlere sert mesajlar verdi.

Sarı Yelekliler eylemlerine dair açıklama yapan Bahçeli, Türkiye’de bu tip bir kalkışmayı akıllarından geçirenlerin karşılarında MHP’yi bulacağını söyledi.

Bedelini çok ağır öderler

Bahçeli, Fransa’yı derinden sarsan ve diğer AB ülkelerine de sıçrayan Sarı Yelekliler eylemlerine özenenlerin bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini, sarı yelek giyenlerin çıplak yatmayı göze alması gerektiğini belirtti.

Mesele, millet meselesi

Bu konunun bir vatan millet meselesi olduğunu dile getiren Bahçeli, bu işin şakası olmayacağını, meselenin Türkiye ve beka meselesi olduğunu, Adalet Bakanlığı’nın önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK’yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanların vakit geç olmadan ayaklarını denk alması gerektiğini söyledi.