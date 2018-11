Bahçeli net konuştu! MHP hiç kimseye muhtaç değildir

Bahçeli, MHP’nin hiç kimseye muhtaç ve mecbur olmadığını, “birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız” sözlerine de gerek olmadığını söyledi.

Güncellenme 30 Eylül 2018 19:57

Partisinin Kızılcahamam kampında yerel seçimlerle ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin ekonomik sabotajın üstesinden geleceğini, uyuşturucu konusunda kimsenin kendilerine ayar veremeyeceğini söyledi.

“MHP her şeyin farkındadır”

“Krizden faydalanmaya çalışanlar afişe edilmelidir”

Merkez Bankası’nın gecikmeyle de olsa devreye girerek bağımsızlık vasfını gösterdiklerini vurgulayan Bahçeli, faizdeki yükselişin milleti rahatsız ettiğini, Türkiye’nin ekonomik türbülansta şiddetli sallanırken bundan faydalanmaya çalışanların mutlaka afişe edilmesi gerektiğini söyledi.

"Hükümet yıpranır mı tartışması gayri millidir”

“Döviz artarken etiketleri kahredici şekilde yükseltenler döviz düşerken aynı şekilde fiyatları indirecekler mi?” sorusunu soran Bahçeli, fırtınanın şiddeti ne kadar yüksek olursa olsun dayanacaklarını, Türkiye’nin ekonomik sabotajın üstesinden geleceğini, yaralarını saracağını, faiz ve kur ateş saçarken "hükümet yıpranır mı" tartışmasına girmenin gayri millilik olduğunu belirtti.

“MHP, CHP gibi davranmaz”

Bahçeli, MHP’nin CHP gibi davranmayacağını, Türkiye’nin kaybetmesi durumunda herkesin kaybedeceğini, cumhurun ittifakının tercihine sadakat göstereceklerini, milletin dediğine bakacaklarını ifade etti.

“MHP’ye kimse ayar veremez”

Af teklifiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bahçeli, uyuşturucu konusunda MHP’ye kimsenin ayar veremeyeceğini, amaçlarının FETÖ'cü hakim ve savcıların verdiği talimatları gidermek olduğunu, af tekliflerinin ne genel ne de özel olduğunu söyledi.

“MHP, hiç kimseye muhtaç değildir”

Bahçeli, MHP’nin hiç kimseye muhtaç ve mecbur olmadığını, “birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız” sözlerine de gerek olmadığını, MHP’nin her şeyin farkında ve bilincinde olduklarını, siyasi güçlerin yarışma ve rekabetine girilirse oradan bir sonuç çıkmayacaklarını, her ilden aday çıkarmanın her partinin hakkı olduğunu belirtti.

“Cumhur ittifakı, cumhurun iradesine dayanmaktadır”

“Muhabbet edeceksek ederiz ama resmi görüşmeleri sulandırmanın manası yoktur” diyen Bahçeli, “Biz Cumhur ittifakına taktiksel bakmıyoruz. Cumhur ittifakı cumhurun iradesine dayanmaktadır. Cumhur ittifakı yaşayacak, dosta ve düşmana mesaj olacak” ifadeleri ile sözlerini tamamladı.