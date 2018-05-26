Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı

Partisinin seçim beyannamesini açıklayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, af çağrısını yinelerken, üniversiteye sınavsız giriş vaadinde bulundu.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 15:23

MHP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli burada yaptığı konuşmada af çağrısını yinelerken, üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılacağı vaadinde de bulundu. Bahçeli ayrıca, askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması kadınlara sigortalılık öncesi doğumlar için borçlanma hakkı tanınması ve asgari ücretin vergiden muaf tutulmasının gerektiğini belirtti.

Türkiye dövizle kurulmadı, dövizle de yıkılmaz

Bahçeli, ekonomik çöküntüden, döviz kurunun tırmanmasından memnuniyet duyup bunu siyasi ranta çevirme hazırlığı içinde olan kim varsa vatan haini olduklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin dövizle kurulmadığını, dövizle de yıkılmayacağını, yıkmaya da kimsenin gücü yetmeyeceğini söyledi.

MHP'nin Bahçeli tarafından açıklanan seçim beyannamesi ise şu şekilde:

Teröristler, tecavüzcüler, çocuk istirmacları hariç olmak üzere, kader kuranlarına af çıkarılması. Kredi kartı borcu ve kredi borcuna düşmüş vatandaşlarımızın kurtarılması. AVM yasalarının düzenlenmesi. Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma imkanı. Esnafımıza vergisiz yakıt. Çiftçilerin kullandığı mazotun üstündeki vergi kaldırılması. Sulamada kullanılan elektirikten vergi alınmaması.

Gençlere aile sigortası

Gençlerimizin iş bulana kadar aile sigortasından yararlanması. Kredi burslarından faiz alınmaması. Üniversite sınavlarının kaldırılması. Emeklilik maaşlarındaki farkların giderilmesi. Doğum öncesi kadınımıza borçlanma tanınması. Kadına karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, zaman aşımının kaldırılması. Asgari ücretlerden vergi alınmaması.

4B'lilerin kadroya alınması

4B'lilerin kadroya alınması. Yardımcı sınıfındakilerin, genel idareye geçirilmesi. Yardımcı sağlık personelin istihdamının yaygınlaşması. Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi. Atanamayan öğretmenlerin kademeli atanması. 3600 ek gösterge sorunu çözülmesi. Uzman çavuşların tümünün kadroya alınması. Özlük hakları ile mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi. Emniyet çalışanlarının özlük haklarının iyileşmesi.

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı

Haftalık 40 saatin üzerinde mesai verilmesi. Sağlık çalışanlarına yıprana payı verilmesi. Şehit anne ve babalarının aldıklarının artırılması, şehit çocuklarına iş imkanı sağlanması. Gazilere ÖTV'siz araç ilanı getirilmesi, malullük verilmeyenlerin gazilik haklarının verilmesi. Gazilere ikinci istihdam imkanı sağlanmalı."