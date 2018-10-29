Bahçeli "Melih Gökçek iddiaları" hakkında ilk kez konuştu!

Bahçeli, Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddiaları hakkında konuştu.

Güncellenme 29 Ekim 2018 16:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde partisinin Ankara adayının Melih Gökçek olacağı iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

“MHP’ye şeref kazandırır”

Gökçek'e herhangi bir önerileri olmadığını ifade eden Bahçeli, Gökçek’in değerli bir şahsiyet olduğunu, onu belediye başkanı olarak görmek istediklerini, MHP'den belediye başkanı olması durumunda canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar olduğunu, aday olmak istemesi durumunda onun da ayrı bir konu olduğunu, bu durumun MHP'ye şeref kazandıracağını ifade etti.

“Melih Bey değerli bir şahsiyettir”

Bahçeli, “Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır” dedi.

“Cumhur İttifakı devam ediyor”

Daha önce İstanbul ile alakalı olarak aday göstermeyeceğimizi ifade ettiklerini belirten Bahçeli, “Siyaset kombini adı altında sistem önerdik. MHP her ilde kendi adayları ile seçime girmek kararı almıştır. İstanbul'da bir sürprizimiz olabilir. Cumhur İttifakı devam ediyor yerel ittifakta yokuz diyoruz” dedi.

EYT açıklaması

Bahçeli, “EYT'nin bugünkü ekonomik şartlarda değeri 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.