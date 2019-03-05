Bahçeli: Kılıçdaroğlu, Türk milletinden özür dilemeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun yalan ve kandırma sicilinin külliyatlı hale geldiğini söyledi.

Güncellenme 05 Mart 2019 15:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalan ve kandırma sicilinin külliyatlı hale geldiğini, korkunç boyutlara ulaştığını, bu nedenle Türk milletine ve Ülkücü harekete bir özür borcu olduğunu söyledi.

“Yalancılar günahkardır”

Yalanın büyük bir günah olduğunu ve yalancıların günahkar olduğunu dile getiren Bahçeli, “Kılıçdaroğlu'nun millete yalan söylemesinin, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesinin, karanlık ve iş birlikçi zihniyetini tekraren deşifre ettiğini" söyledi.

“Ülkücü harekete özür borcu var”

Bahçeli; Kılıçdaroğlu’nun vahim bir savrulmanın, çok tehlikeli bir akıl tutulmasının pençesine düştüğünü belirterek, “CHP Genel Başkanı'nın yalan ve kandırma sicili külliyatlı hale gelmiş, korkunç boyutlara ulaşmıştır. Bu itibarla Türk milletine ve milliyetçi ülkücü harekete özür borcu olduğu ortadadır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun telaş ve tereddütle yalana sarılması zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir” dedi.