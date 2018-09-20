Bahçeli, ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

MHP Lideri Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını ve üç büyükşehirin kaybedilmesi durumunda yeni sistemin tartışmaya açılacağını söyledi.

Güncellenme 20 Eylül 2018 14:06

Basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde İstanbul için aday göstermeyeceklerini söyledi. Bu açıklama sonrası AK Parti ve MHP arasındaki ittifaka kesin gözüyle bakılıyor.

İstanbul’da aday çıkarmayacaklar

İstanbul'da çıkartılan adayın kaç oy alacağının geçmişten belli olduğunu ifade eden Bahçeli, kazanılmayacak yerde bir aday çıkarıp, 'Bizim de adayımız var' demenin bir manası olmadığını ama İstanbul’un ilçelerinde MHP’nin de aday çıkartacağı yerler olduğunu söyledi.

İttifak ruhu zedelenmez

Bahçeli, AK Parti’nin aynı yerde aday göstermesi durumunda ittifak ruhunun zedelenmeyeceğini, onların aday çıkarması durumunda MHP’nin de aday çıkaracağını, 'Haydi gelin burada bir aday etrafında birleşelim' şeklinde bir yönteme gidebileceklerini, 'İlle de benim dediğim olacak' diyenleri de sırtlarında taşımayacaklarını, Türkiye'yi düşünerek gerçekçi siyaset yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Yeni sistem tartışmaya açılır

Cumhur İttifakı'nın 3 büyük şehirde başarısız olması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılacağını dile getiren Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu için de aşiretlerin iradesinin önemli olduğunu, adayın kim olduğunun dışında, Kürt kökenli Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan aşiretlerin iradesinin alınması gerektiğini, onların iradesiyle adayları belirleyerek PKK'yı siyasi boyutta da yok edebilecek bir birliktelik istediğini, bu 30 ilde CHP’nin HDP’ye eklemlenmiş bir yapıda seçime gireceğini, PKK yanlısı kişiler aday gösterilir sonuç alınırsa bu defa terörle mücadelenin bir boyutunun tartışmaya açılacağını ifade etti.

Af teklifi açıklaması

Öte yandan Bahçeli, af teklifinin tamamlandığını ve 24 Eylül'de TBMM'ye sunulacağını da söyledi.

Katar’ın hediye ettiği uçak

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hediye ve hibe kabul etmeyeceğini, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmesi gerektiğini, 'Bana hibe edildi hediye edildi' sözlerinin Türk milletinin kabul edeceği bir durum olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşündüğünü belirtti.

İş Bankası tartışmaları

CHP'nin İş Bankası hisseleri tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Bahçeli, ''Değer kaybedildiği zaman o hisseleri sahiplenebilecek olan İş Bankası'nın ortaklarını da göz önüne alın. Ancak bunu İş Bankası Türkiye'nin her siyasi tartışmasında gündeme getirilen konu olarak görmeli ve çözüme kavuşturmalı. Çözüm nedir? CHP'nin Atatürk'ün mirası diye nitelendirilen yüzde 20,8'i Türk milletine iade etmesi lazım. Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir, herhangi bir kurum veya kuruluş değildir. Bunu Türk milletine iade ettiğini beyan etsin mesele kalmaz'' dedi.