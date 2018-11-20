Bahçeli: İslam coğrafyası terörle yıldırılmak isteniyor

Bahçeli, terör silah yardımı yapan ve el altından yardım eden ülkeleri sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 20 Kasım 2018 12:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröre destek veren ülkeleri sert bir dille eleştirdi.

"İslam coğrafyası terörle yıldırılmak isteniyor"

İslam coğrafyası terörle yıldırılmak, teslim alınmak istendiğini vurgulayan Bahçeli, Türkiye’nin bölgenin mihenk taşı olduğunu, haliyle bu senaryolardan etkilendiğini, Ortadoğu'daki kavganın temelinde hakimiyet kaygısının yattığını, istenenin zayıf ve kukla devleti ve maşalığa hazır terör devletleri olduğunu, Ortadoğu'nun ve İslam ülkelerinin kanlı bıçaklı hale getirilmesinin altında bunun yattığunu söyledi.

ABD ve Suudi Arabistan'a tepki

Bahçeli; kral, emir ve şeyhler için önceliğin İslam'ın itibarı değil, saltanat çıkarları olduğunu, işin asıl boyutunun hala bu tehlikenin fark edilememiş olması olduğunu, yeri gelince mangalda kül bırakmayan her ülkenin terörizmi kınadığını, kazın ayağı hiç de görüldüğü gibi olmadığını, her şeyin ortada olduğunu, herkes teröre karşıysa bu canilerin yaşamaması gerektiğini, emperyalizmin tuzağına düşen ülkelerin yüzlerinin simsiyah kesildiğini, teröristlere TIR'lar dolusu silah gönderildiğini, 2013 ile 2017 yılı arasındaki silah satışlarının yüzde 20 artmış durumda olduğunu, canilerin ekmek alır gibi silah aldığını, önemli bir bölüm silahın ise bedelsiz ve hibe olduğunu, teröristlere silah satışı yapacak kadar haysiyetsiz olunduğunu, bunun ilkesizlik olduğunu, önce sorun yaratıp sonra silah satıldığını, sorun çıkarıp, müdahale etmenin bilinen bir sömürgeci politikası olduğunu, yoksulluğun İslam ülkelerine sindiğini, yolsuzluğun İslam ülkelerine demir attığını belirtti.