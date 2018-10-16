Bahçeli, İş Bankası hakkında net konuştu!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İş Bankası hisselerinin doğruca Hazine'ye devredilmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 16 Ekim 2018 11:42

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin değerini bir papaza indiren, Türkiye'ye bakışını bir papazla eşitleyen bir ülkenin başkanına güven duyulmayacağını ve itibar edilmeyeceğini söyledi.

“Milletimizi üzmüş ve yaralamıştır”

“Unutulmasın ki bizi adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz, göremeyiz” diyen Bahçeli, "Terör örgütleriyle ilişkisi ve iltisakı belli olan bir şahsın, casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir misyonerin, 2 yılı bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir? Papaz Brunson kararı, ne söylenirse söylensin, nasıl tevil edilirse edilsin, milletimizi üzmüş ve yaralamıştır" şeklinde konuştu.

“İş Bankası hisseleri doğruca Hazine'ye devredilmelidir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisinin büyük Türk milleti olduğunu belirten Bahçeli, "Bugünkü CHP'nin Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır. Siz kim Atatürk kimdir? Sizin nereniz Atatürk'e benzemektedir? Sizin neyiniz Atatürk'ü hatırlatmaktadır? Yok öyle mirasyedilik. İş Bankası hisseleri doğruca Hazine'ye devredilmelidir" dedi.