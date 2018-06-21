Bahçeli, İnce’ye ilk kez bu kadar sert çıktı!

Bahçeli, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce’nin Metin Temel için “apoletlerini sökeceğim” sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 21 Haziran 2018 09:57

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük başarı gösteren İsmail Metin Temel için "apoletini sökeceğim" çıkışında bulunan Muharrem İnce'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok sert bir uyarı geldi.

MHP Lideri Bahçeli, ATV-A Haber ortak yayınında Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtladı.

“Afrin kahramanı hakkında konuşamaz”

Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bu sözlerinden dolayı özür dilemesi gerektiğini, İnce'yi bir dağın başına tek başına bırakmaları durumunda 24 saat kalamayacağını, Afrin kahramanı hakkında böyle konuşamayacağını söyledi.

“Ne demek apoletini sökeceğim?”

Bahçeli, "Ne demek apoletini sökeceğim. Adamın dişlerini sökerler, haddini bilsin" ifadeleri ile de İnce'nin o sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Ne yaşanmıştı?

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan rütbeli asker Metin Temel'i 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söylemişti. İnce, "Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim" sözleri ile tepkisini dile getirmişti.