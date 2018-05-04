Bahçeli, İnce için ne dedi?
MHP Lideri Bahçeli, CHP'nin adayı İnce hakkında değerlendirmelerde bulundu.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında değerlendirme yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP'ye husumet besleyen bir şahıs aday oldu" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'den İnce değerlendirmesi
MHP Lideri Bahçeli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için yaptığı açıklamada, "MHP'ye husumet besleyen bir şahıs aday oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Yıldırım ile ortak başvuru
24 Haziran'da yapılacak seçimler için Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvuruda bulunmuştu.
Başbakan Yıldırım'dan açıklama
İnce'nin adaylığı için Başbakan Yıldırım da değerlendirmede bulunmuştu. Yıldırım, "Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki adaylar olacak. Bütün adaylar kendi hedeflerini anlatacaklar. Ülke için millet için en doğru kararı verecektir. 24 Haziran'da söz de karar da milletin olacaktır" demişti.