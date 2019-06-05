Bahçeli: Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldırım ile İmamoğlu'nun canlı yayında karşı karşıya gelecek olmasıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Güncellenme 05 Haziran 2019 20:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayına çıkmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bahçeli, iki ismin bayram sonrası bir televizyon kanalında karşı karşıya gelmeyi düşündüğünü belirterek, “Bir tarafta birikim, öbür tarafta sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak? Bunu herkes görmelidir” dedi.

“Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz”

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na canlı yayın çağrısında bulunan Didem Arslan'a da teşekkür eden Bahçeli, "İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri de katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkmalı. Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz bakalım" dedi.

Yıldırım: “Kemal Bey izin vermiş”

Öte yandan Sivas’ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Sivas'ta yaşayanların iki katından fazlası İstanbul'un 39 ilçesinde yaşıyor. Sivas, İstanbul seçimlerini de belirleyecek illerimizden biridir. Sivaslı hemşehrilerim her zaman siyasette benim yanımda durmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunda, "Mahir Bey, CHP ile görüştü. Genel Başkan Yardımcısı ile. Onlar da Genel Başkan Kemal Bey'e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş. Biz her şeye hazırız. Öncelik tabii İstanbul, elbette her şeyi konuşuruz, önemli olan İstanbullu ne duymak istiyor" ifadelerini kullandı