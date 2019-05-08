Bahçeli harekete geçti! İşte MHP'nin seçim planı...

MHP lideri Bahçeli, yenilenen İstanbul seçimleri ile ilgili 15 ilin teşkilat başkanlarıyla görüşecek.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 09:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK’nın kararı ile yenilenmesine karar verilen İstanbul seçimleri için partisinin genel merkezinde 15 ilin teşkilat başkanları ile görüşecek.

İstanbul’da yaşayan gurbetçilerle bir araya gelecek

Bahçeli, seçim çalışmalarını, kentte hemşehri nüfusu yoğun olan 15 ilin teşkilat başkanıyla görüşerek ve İstanbul İl Başkanlığı üyeleriyle iftarda bir araya gelerek başlatacak.

Bahçeli, İstanbul'da 240 bin ve üzerinde hemşehri nüfusu bulunan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il başkanlarını Ankara‘ya çağırırken, sürece İstanbul'daki hemşehri dernekleri üzerinden katkı sağlanması planlanıyor.

Bahçeli’nin planı ne?

Devlet Bahçeli'nin, il başkanlarından illerindeki partililerin İstanbul'daki hemşehrileriyle irtibatlı şekilde seçime destek olmalarını istemesi bekleniyor.

Bahçeli'nin, Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il teşkilatlarına bu konuda yoğun çalışma talimatı vereceği ifade ediliyor.

Hedef seçimde oyları artırmak

Söz konusu toplantılarda, seçimden başarılı sonuç alınması için 23 Haziran'a kadar izlenmesi gereken yolun ele alınacağı belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da olacak.

"İstanbul'a mitili atacağım"

Seçimin tekrarlanması halinde "İstanbul'a mitili atacağım" ifadesini kullanan Bahçeli, iftarda partisinin il teşkilatlarıyla bir araya gelerek bir anlamda İstanbul'daki seçim çalışmalarını başlatacak.

Bahçeli, dün YSK'nin kararının ardından divan üyelerini toplamış, toplantıdan "MHP, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm teşkilat birimleriyle her türlü gayretin içerisinde olacaktır" açıklaması yapılmıştı.