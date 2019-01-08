Bahçeli, gizli eller devrede dedi ve o tarihe işaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, üst akılın seçim öncesi yine devrede olduğunu belirterek, "1 Nisan sabahına hazırlık yapıyorlar” dedi.

Güncellenme 08 Ocak 2019 12:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gizli bir elin seçim öncesi devrede olduğunu ve birilerinin 1 Nisan sabahına hazırlandığını ileri sürdü.

“Gizli eller devrede”

Bahçeli, gizli ellerin devrede olduğunu düşündüğünü, 2018'de suçun envai çeşidine şahitlik edildiğini, toplumsal huzuru bozmak için tertipler yapıldığını, İstanbul'daki Taksim kutlamalarında Suriye bayrağı açılmasının açık bir provokasyon olduğunu, bu olayın enine boyuna araştırılması gerektiğini ve deşifre edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Üst akıl tarafından planlanıyor”

Benzeri tahriklerin bazı illerde vuku bulduğunu dile getiren Bahçeli, “Bu düşmanlıkların hepsi üst akıl tarafından planlanmaktadır. 31 Mart'a kadar daha fazla olaya şahit olma ihtimali fazladır. Sosyal ve ekonomik memnuniyetsizliklerin isyana dönüşmesi için çaba harcanmaktadır. Zilletin öne çıkması amacıyla hummalı bir gayret sarf edilmektedir” dedi.

“1 Nisan sabahına hazırlık yapıyorlar”

24 Haziran’da ne yaşandıysa 31 Mart’ta da aynısının yaşanacağını belirten Bahçeli, “CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir. Hiç kimse şansını fazla zorlamasın. Herkes ayağını denk alsın. Cepheler kasti olarak bilenmektedir. 1 Nisan sabahına hazırlık yapıyorlar” ifadelerini kullandı.