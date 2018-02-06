Bahçeli: Gerekirse ben de Afrin'e giderim

MHP Grup Toplantısında konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli,

Güncellenme 06 Şubat 2018 11:18

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklaması yapan Türk Tabipler Birliği'nin "vatan hainliği" suçu işlediğini iddia etti. Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Bahçeli, "Gerekirse ben de bir bozkurt gibi Afrin'e gider, yaşadığım canı seve seve feda ederim" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Sivillerin arkasına saklanmak canavarlıktır

Zeytin Dalı Harekatı, milli güvenliğin temini için planlanmıştır. Vazgeçilmez önemdedir. Mehmetçik sivil halkın zarar görmemesi için büyük gayret sarf ediyor. Sivilleri kalkan yapıp arkalarına saklanmak bölücü terör örgütünün yaptığı bir canavarlıktır.

Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür. Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşması için milli ruh ayaktadır.

TTB Türk düşmanıdır

CHP, PYD'yi temize çıkarma arayışındadır. TTB, 'Savaş bir halk sağlığı sorunu' derken vatan hainliği suçu işlemiştir. TTB Türk düşmanıdır, hekimliğin düşmanı, hekimliğin yüz karasıdır. Kapısı kapatılmalıdır. Hem doktorum diyecekler, hem de katillerin safına girip sağlıktan bahsedecekler. Derhal, çok acil, çok seri şekilde hakkında hukuki ve yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır.

Fransa bize neyi anlatmaktadır?

Türk milleti ile işgal kelimesi asla örtüşmemektedir. Fransa bize neyi anlatmaktadır? Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. ABD art niyetli tavır içerisindedir. NATO nerededir, niye sessizdir? Sınır ötesindeki terör yuvaları başlarına yıkılmalıdır.

Bozkurt çakalla karışmaz. Çakalla bir tutulmaz

Densiz ve bereketsiz eski milletvekili şuursuzca dile getirmiştir. Türk milleti Bu kimliksiz, kişiliksiz kişilerden çekti. Bozkurt işaretinin İslam ruhuna aykırı olduğunu söylemek için haçlı beşiğinde sallanmak yeterli olacaktır. Ruhsuzlar ne bilsin Türk ve İslam ruhunu. Bozkurt asırlar boyunca Türk milletinin asırlar boyunca ufuk çizgisi olmuştur. Bozkurt çakalla karışmaz. Çakalla bir tutulmaz. Çakallara, sırtlanlara baksınlar.

Gerekirse Afrin'e giderim

Eğer, yeri gelirse, ben de bir Bozkurt gibi en ön safta Afrin'e gider, gerekirse, ihtiyaç hasıl olursa, bu vatana, bu millete, taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim. Bu da millete bir Devlet sözüdür.