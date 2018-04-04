Bahçeli: Fitneye karşı uyanık kalmak durumundayız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in 21. ölüm yıl dönümünde önemli mesajlar verdi.

Güncellenme 04 Nisan 2018 11:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in 21. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu. Bahçeli, Türkeş'in menfaat tekliflerine ve tehditlere boyun eğmediğini, kendisinin de aynısını yapacağını, bölünmeye ne pahasına olursa olsun karşı çıkacaklarını söyledi.

Fitneye karşı uyanık olunmalıdır

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıtındaki anma töreni sonrası konuşan Bahçeli, Türkiye ve Türk milletinin hasımlarına karşı sarsılmaz bir duruş ortaya koyduğunu, mücadeleyi sürdürdüklerini, istikrar ve huzurun tarafında duracaklarını, Türk milletinin bekasını korumak için bir ve beraber olmak zorunda olduklarını, fitneye karşı uyanık kalmak durumunda olduklarını belirtti.

Türkeş, Türk siyasetine uzlaşma aşıladı

Bahçeli, Merhum Türkeş'in Türk siyasetine uzlaşma aşıladığını, tehditlere karşı bekanın yanında durduğunu, hayatının her döneminde aziz millete eşsiz bağlılık beslediğini, Türkiye'nin meseleleri karşısında isabetli çözüm önerilerinin geçerliliğini koruduğunu, ufkunu milli bir ruhla çizdiğini, mazlumlara umut dosta güven düşmana korku olan Milliyetçi Harekete liderlik yaptığını, kendisinin yarınlara uzanan meşale geleceği aydınlatan umut olduğunu, bugün taraflı tarafsız bir çok insan tarafından takdir topladığını, 1944 yılından 1997 yılına kadar uzanan meşakkatli yolculuğunun bunun ispatı olduğunu söyledi.

MHP ülkülerinden asla kopmadı



Merhum Türkeş'in inancın kararlılığın engelleri aşmada en etkili yol olduğunu gösterdiğini belirten Bahçeli, MHP'nin dün olduğu gibi bugün de ülkülerinden kopmadığını, merhum Türkeş'in hiçbir zaman kolay bir başarı vaat etmediğini, menfaat tekliflerine tehditlere boyun eğmediğini, kendisinin de aynısını yapacağını, bölünmeye ne pahasına olursa olsun karşı çıkacaklarını belirtti.

Türkiye tehdit altındayken ayrı düşmeyiz

Bahçeli, 15 Temmuz FETÖ ihaneti ile ortaya çıkan tehditler milli birliğe ne kadar ihtiyacın olduğunu ortaya koyduğunu, Türkiye tehdit altındayken kendilerinin ayrı gayrı düşmeyeceklerini, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı ile öne atıldıklarını, şu anda da o duyguyla hareket ettiklerini, yılanlara kananlara kaçanlara inat bugün MHP'nin ayakta olduğunu, güçlüdür ve kararlı olduğunu, Türkiye ve Türk milletinin hasımlarına karşı sarsılmaz bir duruş ortaya koyduğunu, mücadeleyi sürdürdüklerini, istikrar ve huzurun tarafında duracaklarını, Türk milletinin bekasını korumak için bir ve beraber olmak zorunda olunduğunu, fitneye karşı uyanık kalmak durumunda olunması gerektiğini vurguladı.