Bahçeli, fırsatçı ve stokçulara ateş püskürdü!

MHP'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, döviz artışı sonrası zam yapanların, döviz inince neden indirim yapmadığını sordu.

Güncellenme 02 Ekim 2018 11:40

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır?” diye sordu.

“Karanlık niyetliler deşifre edilmeli”

Hükümetin kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir " dedi.

Yüzüne ne oldu?

Öte yandan Bahçeli, Meclis’te yeni döneme ilişkin mesajlarını paylaşırken herkesin gözü yüzünde yer alan ize takıldı. 70 yaşındaki MHP liderinin, sol yanağındaki izin sebebi merak konusu oldu.

Açıklama yapacak mı?

Hafif bir pansuman olarak görülen yaraya ilişkin, parti sözcüleri bir açıklama yapmazken, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlama geleneğini sürdüren Bahçeli'nin bir açıklama yapması bekleniyor.