Bahçeli, ezanı ıslıklayanlara bu sözlerle tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Taksim'de ezanı ıslıklayanlara tepki göstererek; bunun ahlaksızlık, vandallık ve arsızlık olduğunu söyledi.

Güncellenme 11 Mart 2019 15:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; 8 Mart akşamı Taksim’de bir grubun ezan okunurken ıslık çaldığını, bu kişilerin ezandan rahatsız olduğunu, akıllarınca ezanı protesto ettiklerini, bunun densizlik, ahlaksızlık, vandallık ve arsızlık olduğunu söyledi.

“Mukaddesi ve millete ihanettir”

Ezanı ıslıklamanın küfrü alkışlamak, batılı selamlamak, iblise selam durmak olduğunu dile getiren Bahçeli, bunun mukaddese ve millete ihanet olduğunu, bu ihanete İyi Parti’den, CHP’den ya da HDP’den tepki gelmediğini, bu partilerin zillet olduğunu, doğruyu söylemeyeceklerini, haktan ve hakikatten yana durmayacaklarını belirtti.

“Akıllarında Kandil ve Pensilvanya var”

Bahçeli; döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyenlerin yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturanların siyasi işportacı haline geldiğini, bunların ruhunda ABD, akıllarında da Kandil ve Pensilvanya olduğunu, kriz arayanların zillette yuvalandığını, kaos peşinde koşanların bu ittifakın parçası olduğunu, yerli ve milli siyaseti sindiremeyenlerin aynı kümede birleştiğini söyledi.