Bahçeli, Eylül'ün katiline bu sözlerle hesap sordu!

Ankara'da komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen minik Eylül hakkında açıklama yapan Bahçeli, "Hiç mi yüreğiniz titremedi?" sözleri ile katilden hesap sordu.

Güncellenme 30 Haziran 2018 15:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde yaşanan çocuk cinayetleri ve hayvan katliamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından sert mesajlar verdi. Bugün Ankara Polatlı'da bir direğin dibinde gömülü bir şekilde bulunan minik Eylül ve bayram günü Ağrı'da kaybolan küçük Leyla hakkında tepkisini dile getiren Bahçeli, "Ne istediniz bu sabiden? Ne alıp veremediğiniz vardı bu küçük yavruyla? Hiç mi yüreğiniz titremedi?" sözleri ile katile ateş püskürdü.

Ne istediniz?

Bahçeli, "Ankara Polatlı’da 22 Haziran günü 8 yaşında Eylül isimli bir kız çocuğumuz kaybolmuştu. Günlerce arandı, ama bulunamadı. Meğer Eylül’e acımadan kıymışlar. Üstelik toprağa gömmüşler. Ne istediniz bu sabiden? Ne alıp veremediğiniz vardı bu küçük yavruyla? Hiç mi yüreğiniz titremedi?" dedi.

İsimleri hiç fark etmez

Çocukların savunmasız olduğunun altını çizen Bahçeli, "İsimleri Eylül olur, Leyla olur, hiç fark etmez. Onlar çocuk, onlar savunmasız, onlar masumiyetin zirvesi. İnanınız, bu gidişle başımıza taş yağmazsa yatıp kalkıp şükretmemiz gerekir. Çocukları güvende olmayan bir milletin istikbali güvencede bulunamaz" ifadelerini kullandı.

Eylül’ün hesabını nasıl vereceğiz?

Bahçeli sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Eylül topraktan çıktı, tekrar toprağa girecek! Peki, üstümüze düşen feryat çığlığından, fecaat çığından nasıl kurtulacağız? Eylül’ün hesabını nasıl vereceğiz? Eylül’lere musallat olan şerefsizlere nereye kadar tahammül göstereceğiz?

Nasıl bu duruma düştük?

Hakikaten çok üzgünüm. Bir yanda minik bir köpeğin dört bacağıyla birlikte kuyruğu kesilir ve ölüme bırakılır, diğer yanda küçük çocuklar hedef hâline gelir! Nasıl bu duruma düştük? Böyle gidemeyiz, bu şekilde daha fazla mesafe alamayız.

Kaybolan Leyla değil, hepimiziz

Ağrı’da ailesiyle birlikte dedesinin köyüne bayramlaşmaya giden 3,5 yaşındaki Leyla da tam 16 gündür kayıp ve halen aramalar sonuç vermedi. Kaybolan yalnızca Leyla değil, hepimiziz. Acaba masum bedeni nerede? Mazlum gözleri nasıl bakıyor?”