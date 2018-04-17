Bahçeli erken seçim istedi, tarih verdi!

MHP'nin grup toplantısında konuşan Bahçeli, 2019'da yapılacak seçimlerin daha önce yapılması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 17 Nisan 2018 11:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, Türkiye'nin 3 Kasım 2019'u beklemesinin bu şartlarda mümkün olmadığını, 26 Ağustos 2018 günü Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekilini seçmesinin en makul yol olduğunu söyledi.

Zalimler mazlumlara üstünlük kuramaz

Türkiye'nin silah ve bomba ile teslim alınamayacağını belirten Bahçeli, zalimlerin mazlumlara üstünlük kuramayacağını, terörle mücadeleyi gevşemeden sürdürmenin milli bekanın sırtımıza yüklediği ağır bir yük olduğunu, devletin birliğine kurşun sıkanların buna pişman edilmesi gerektiğini, hainler ve arkalarındaki şer güçler emellerine ulaşamayacağını belirtti.

Teröristler yok edilecek

Bahçeli, terörün yasa dışı ve insanlık dışı olduğunu, Türkiye'nin bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce sahip olduğunu, bayrağı indirmeye teşebbüs edenlerin paldır küldür gömüleceğini, müzakere yollarının kapalı olacağını, güçlü Türkiye'nin inşa edileceğini söyledi.

Suriye’ye düzenlenen hava harekatı

7 Nisan 2018 tarihinde Suriye'nin Duma bölgesindeki kimyasal saldırısının küresel sistemi gerdiğini söyleyen Bahçeli, insanlık vicdanının buna haklı olarak tepki gösterdiğini, ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke bu saldırının Esed tarafından yapıldığını söylerken, Rusya'nın tam tersini yaparak çalıyı dolanmayı tercih ettiğini, Suriye'de masumların hayatını kaybettiğini, Duma'daki saldırının küresel güçlere alet edildiğini belirtti.

Trump’a tepki

Bahçeli, ABD Başkanı'nın yeni yetme ergen edasıyla Twitter'dan Rusya'ya meydan okuduğunu, ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdiğini, gelişmeler savaş senaryolarını gündeme getirirken ekonomik tetikçilerin de boş durmadığını, döviz fiyatlarının fren tutmayarak artış gösterdiğini, ABD, Fransa, İngiltere Esad'ı kimyasal silah üretme kabiliyetinin olduğu bazı bölgeleri vurduğunu, İran'ın bu duruma tepki gösterdiğini, ABD yönetiminin müdahale öncesi Rusya'yı bilgilendirdiğini söyledi.

Esed seçimle tasfiye edilmeli

Suriye'de yaşanan iç savaşın 7 yılı aşkın süredir devam ettiğine dikkat çeken Bahçeli, Esed'in hala koltuğunda olduğunu, üstelik kimyasal ve konvansiyonel silahlara hala sahip olduğunu, Esed'in cezalandırılması gerektiğini, seçimler yoluyla Esed'in tasfiye edilmesi gerektiğini ve cinayetlerin bedelini ödemesi gerektiğini belirtti.

Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verir

Bahçeli, kimyasal silahlardan çok ölüme sebep olan gelişmeler yaşandığını, ABD, Fransa ve İngiltere'nin aklı nerede olduğunu, BM'nin tutarsız olduğunu, asıl niyetlerin başka olduğunu, üç ülkenin füze saldırısının insanlık vicdanına tercüman olamayacağını, Suriye'nin siyasi geleceğine toprak bütünlüğü içinde sadece Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini söyledi.

Diğer partilere tepki

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimizin takdiri ile kabulünün birinci yılının geride bırakıldığını hatırlatan Bahçeli, bir yıl içinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun olarak siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasının yasal zemini de hazırlandığını, CHP'nin başını çektiği ilkesizler koalisyonunun çürük çatısını kurmayı sürdürmekte olduğunu, CHP, HDP, İP'in havanda su dövdüğünü, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk milletinin iradesiyle tecelli ettiğini, bu nedenle tamamen meşru ve geçerli olduğunu belirtti.

CHP’nin oturma eylemi

Bahçeli, "CHP'nin OHAL bahanesiyle düzenlediği oturma eylemi fikren sakat ahlaken sakıncalıdır. Yürüdüler olmadı şimdi oturdular. Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler. CHP isterse amuda kalksın, ister parende atsın çabaları beyhudedir. İpe çıkıp cambazlık yapsın sonuç yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yoktur. Ne yaparsa yapsın bin yıllık kardeşliğimize leke süremeyecektir. Cumhurun kararı tam bağımsız Türkiye'dir. CHP muhatap bulursa derdini Cibali karakoluna anlatsın" dedi.

28 Şubatçılara verilen ceza

Demokrasi dışı arayışların normal görülmesinin imkansız olduğunu söyleyen Bahçeli, 28 Şubat'ta yaşanan post modern müdahale denilen darbenin zanlılarının hapse mahkum edilmesi önemli olduğunu, 28 Şubat ile ilgili karar 18 Nisan 2018'de açıklandığını, mahkeme müebbet hapis verdiği zanlılara yaş göz önünde bulundurunca tutukluluk kararının sürdürülmesinin üstünde durmadığını söyledi.