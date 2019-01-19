Bahçeli, Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesini yorumladı

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say'ın konserine gitmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Güncellenme 19 Ocak 2019 19:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, davet üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'li Senatör Lindsey Graham'la beraber Fazıl Say'ın konserine gitmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

“Memnuniyet verici buluyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li Senatör Graham ile Fazıl Say konseri izlemesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Bahçeli, sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatinde olduğunu, gerçekten memnuniyet duyduğunu, ABD'li Senatörün Türkiye’nin güzelliklerini tanıyıp görmesi bakımından özel bir manası olduğu düşüncesinde olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmesini de anlamlı bulduğunu, sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatinde olduğunu söyledi.

Erdoğan’a tavsiye

Bahçeli; bu konuda bir temennim ve tavsiyesinin olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tuluyhan Uğurlu'yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edip Türk senfonisini, bir diğer adıyla büyük Türkiye senfonisini dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancında olduğunu belirtti.