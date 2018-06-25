Bahçeli, Erdoğan'ı bu sözlerle tebrik etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin artık kilit konumuna geldiğini, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ı tebrik ettiğini söyledi.

Güncellenme 25 Haziran 2018 10:23

MHP'nin YSK'nın resmi olmayan sonuçlarına göre yüzde 11'den fazla oy almasının açıklanmasından sonra partinin lideri Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Bahçeli, MHP'nin artık kilit parti olduğunu, denge ve denetleme görevi verildiğini, milletin beklentileri doğrultusunda MHP, akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdüreceklerini, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye yeni sisteme geçti

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla ifade ettiklerini, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin tamamlandığını, geçici olmayan sonuçların ortaya çıktığını, bu demokratik olgunluğa saygı duyduklarını, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğini, Erdoğan'ın yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olduğunu, kriz bekleyenlerin şaşkına döndüğünü belirtti.

Başaramadılar

MHP'yi yıkmak isteyenlerin başaramadığını belirten Bahçeli, felaket telallığı yapanların Türklüğün vicdanına çarptığını ve dağıldığını, MHP'nin kilit parti haline geldiğini, partinin artık denge ve denetleme görevi olduğunu, milletin beklentileri doğrultusunda MHP'nin akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Yeni sistem açıklaması

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Sisteminin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için her şeyi yapacağımızdan milletimizin tereddütü olmasın. Elimizi taşın altına koymaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan’a tebrik

Terörle mücadelenin başarıya ulaşması, sosyal ve ekonomik meselelerin milletin isteğiyle sonuca ulaşması hususunda Cumhur İttifakı'na düşen sorumlulukların fazla olduğuna dikkati çeken Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiğini söyledi.

MHP daha güçlüdür

Bahçeli, "3 Hilal sancağını düşürmediniz, dilerim ki sizler de hayat boyu düşmezsiniz. Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye'nin teminatı. MHP daha güçlüdür, daha da yükselecektir. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.