Bahçeli, dörtlü ittifak için ne dedi?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dört muhalefet partisinin aynı ittifakta birleşmesini değerlendirdi.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 10:57

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin dörtlü ittifakına dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, zaman içinde kendilerinin de ittifak yapma durumuna geldiklerini, hayırlı olmasını dilediklerini söyledi.

“Ülke için faydalı olacak”

Böyle bir güçlü yapıyla bir yarış içerisinde olmasının ülke için de faydası olacağını düşündüğünü, baraj meselesinden dolayı hazine yardımı almak için buna tevessül ettiklerini söyleyen köşe yazarlarının bu süreci takip etmeleri gerektiğini, seçim pusulasında boş yer bırakmadıkları takdirde her şeyin geçerli olacağını belirtti.

“108 kadın müracaat etti”

Bahçeli, bugün de tamamlandıktan sonra ayın 3'ünde müracaatların son bulmuş olacağını, müracaatların yanında herhangi bir uzatmanın söz konusu olmayacağını, dün akşam itibariyle 943 müracaat yapıldığını, bunlar içinde en sevindiricisinin 108 kadın olması olduğunu söyledi.

“FETÖ’cü olup olmadıkları da araştırılacak”

Bahçeli, Genel Başkan Yardımcılarının yönetiminde 15 avukattan oluşan güvenlik soruşturması grubu oluşturulduğunu, müracaatların inceleneceğini, FETÖ'den sızma var mı? Yasa dışı örgütlerden sızma var mı? Herhangi bir şey varsa müracaatların reddedileceğini, GBT'lere bakılacağını, 26'sında da aday tanıtım toplantısı yapılacağını belirtti.

“İttifak bugün için 2 partiden oluşmaktadır"

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: "Bizim MHP Meclis grubumuz öğleden sonra bir araya gelecek. Grup kararı alacaklar. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca Cumhurun İttifakı konusunda çalışmaları gözden geçireceğiz. İttifak bugün için 2 partiden oluşmaktadır."