Bahçeli çok kızdı: Kaldırın bunları

MHP Genel Başkanı Bahçeli, promter'a yanlış konuşma yansıtılınca çok sinirlendi.

Güncellenme 17 Ocak 2019 14:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası basın mensupları ile bir araya geldi.

Konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Bahçeli, promter’da akan konuşmasına bir süre devam etti. Daha sonra promter’a yanlış konuşma yansılınca çok sinirlendi.

Bahçeli, “Geçmişin tecrübeleriyle yere sağlam basıyoruz. İnançlarımızın derinliğiyle, kanımızın genişliğiyle, ülkülerimizle bir diğer şeyler tutuyoruz. Burasını yanlış koymuş kaldırın bunları ya" ifadelerini kullandı.

Bahçeli promter’a doğru konuşma yansıtılmayınca konuşmasına önündeki kağıttan devam etti.