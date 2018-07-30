Bahçeli çok kızdı! "Herkes ayağını denk alsın"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Orada bir genel başkanı yuhalatacak bir gaf olamaz, bunun altından İYİ Parti kalkamaz, herkes ayağını denk alsın” dedi.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 15:35

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Cümlede gaf olmaz

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Meral Akşener’in evinin önünde, "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, koskoca bir cümlenin içinde gaf olmayacağını, bu cümlenin kasıtlı olduğunu, o kelimeyi oluşturan birkaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yapıldığı takdirde bunun gaf olduğunu söyledi.

“Herkes ayağını denk alsın”

Bahçeli, “Orada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, sayın genel başkan yardımcımızın ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir. Orada bir genel başkanı yuhalatacak bir gaf olamaz, bunun altından İYİ Parti kalkamaz, herkes ayağını denk alsın” dedi.

Geri dönüşler olur mu?

İyi Parti’den kopmaların olup olmayacağına dair açıklamalarda buluna Bahçeli, bunu bilmediğini, MHP’den koptuklarını bildiklerini ama geri döneceklerini bilmediğini, bazı isimlerin MHP ile bağlarının tamamen kesildiğini söyledi.