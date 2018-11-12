Bahçeli çok kızdı! Bir daha duyarsam, geri çekerim

Bir vatandaşın talebine ve üslubuna sinirlenen Bahçeli, af teklifini oy için vermediklerini, bir daha aynı sözleri duyması halinde yasayı geri çekebileceğini söyledi.

Güncellenme 12 Kasım 2018 10:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunmak için MAYAD üyeleri ile bir araya geldi. Mahkum yakını olduğu belirtilen bir vatandaşın, "24 Haziran seçimlerinde sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı'na oy verdik" sözlerine kızan Bahçeli, "İstersen oy verme, Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim" diye yanıt verdi.

Devlet Baba sloganları ile karşılandı

Vatandaşlar Bahçeli’yi “Devlet Baba" sloganları ile karşılarken affın çıkması için taleplerde bulundular. Bunun üzerine kısa bir açıklama yapan Bahçeli, yasanın TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini beklediklerini, 50 milletvekili ile olayları takip ettiklerini, bu yasanın 50 milletvekili ile çıkamayacağını, bu nedenle diğer siyasi partilerle de diyalog içinde olduklarını, olayları takip ettiklerini, vatandaşların kendisine gösterdiği sevginin ve dertlerini kendilerine intikal ettirmelerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Vatandaştan Bahçeli’yi sinirlendiren talep

Mahkum yakını olduğu öğrenilen bir vatandaşın Bahçeli’ye seslenerek, "Başkanım, sizin sözünüze güveniyoruz. 24 Haziran seçimlerinde sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı'na oy verdik. MHP'ye oyumuzu verdik” ifadelerini kullandı.

Yasayı geri çekerim

Bu sözlere sinirlenen Bahçeli ise bu meselenin oy işle alakası olmadığını, istememesi durumunda bir dahaki seçimlerde MHP’ye oy vermeyebileceğini, bunun memleket meselesi olduğunu, MHP’nin bunu oy için yapmadığını, bir daha böyle bir şeyi birinin ağzından duyması durumunda yasayı geri çekeceğini söyledi.

Bahçeli oy düşünmüyor

Ziyaret sonrası açıklamada buluna MAYAD Başkanı Enver Yılmaz, Bahçeli’ye minnettar olduklarını, Bahçeli'nin oy düşünmediğini, gerçekten mahkum yakınlarının bir an önce sevdiklerine kavuşması için mücadele verdiğini belirtti.