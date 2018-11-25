Bahçeli, bu üç ilde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli; İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacaklarını, MHP olarak üzerlerine düşen fedakarlığı yapacaklarını söyledi.

Güncellenme 25 Kasım 2018 13:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; İstanbul, Ankara ve İzmir’de belediye başkan adayları çıkartmayacaklarını, AK Parti’nin buralarda çıkaracağı adayları ön şartsız destekleyeceklerini, Cumhur İttifakı'nın yanında olacaklarını, MHP’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teoriden pratiğe kadar aktif olarak içinde olduğunu, sistemin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyetin üçüncü evresine geçildi

Klasik siyasi şablonlara uymayacaklarını belirten Bahçeli, Cumhuriyetin 3'üncü evresine yeni geçildiğini, bu durumda olaylar karşısında duyarsız ve sorumsuz hareket edemeyeceklerini, MHP’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin her aşamada içinde ve pay sahibi olduğunu, ihtiyaç duyulan her fedakarlığı seve seve yapacaklarını, ülkücülüğün; dava adamlığının hasretlerine sahip olmayanların, bedel ödemeyi göze alamayanların, fikrini ve mücadelesini savunamayanların, zoru görünce sinenlerin sahip olacağı bir unvan olmadığını, geleceğin gevşeklikle inşa edilemeyeceğini, korkaklardan Fatih’in çıkmayacağını, geleceğin Türkiye’sinin bugünün faziletli fedakarlıklarıyla oluşacağını belirtti.

Üç büyükşehirde aday çıkarmayacaklar

Bahçeli, muhalefetin içinde olduğu işbirliğinin zillet ittifakı olduğunu, yerli ve milli olmadığından iradesinin olmadığını, gaflet dalalet ve hatta hıyanet içinde olduklarını, MHP’nin çıkmazı gördüğünü, önlem alınmaması durumunda 31 Mart'ta siyasi kara kış beklediğini, muhtemel sıkıntıların görülmesi gerektiğini, 31 Mart'a ne kazanırız diye bakmadıklarını, 31 Mart'ı Türkiye'nin beka mücadelesi açısından dönüm noktası olarak gördüklerini, önlem alınmazsa yine haklı çıkacaklarını, Cumhur İttifakı'nda gelgitleri geride bıraktıklarını; İstanbul, Ankara ve İzmir’den aday çıkarmayacaklarını, AK Parti’nin istediği ismi aday gösterebileceğini, bu kişiyi şartsız ön koşulsuz destekleyeceklerini, Cumhur İttifakı'nın yanında olacaklarını, bunun yanı sıra muhalefetin ortak aday çıkarttığı her yerde Cumhur İttifakı olarak üstlerine düşeni yapacaklarını söyledi.