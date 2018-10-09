Bahçeli bu sözleri Akşener'e söyledi!

Meral Akşener'in evine yapılan baskınla ilgili ilk kez konuşan Bahçeli, erkekseniz gelin ulan demenin şuursuzluk olduğunu söyledi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 12:16

Meral Akşener'in evine yapılan baskınla ilgili ilk kez konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olayın kendilerinden habersiz yapıldığını, bunun neticesinde gerekeni yaptıklarını, davet verince icabet edenlerin çıkacağını, gidenlerin gayet normal bir protesto yaptıklarını, il teşkilatlarından habersiz yaptıkları için görevden alındıklarını söyledi.

“Erkekseniz gelin ulan demek şuursuzluktur”

Akşener’in Ankara'dan adres verip Üsküdar'da olmasının 2 kişiyiz deyip 3'üncü kişinin de videoya almasının dikkatlerden kaçmadığını belirten Bahçeli, evde başka birilerinin konuşlandığını, Üsküdar’da tuzak kurulduğunu, hiçbir Türk kadınının heveslenemeyeceği bir üslupla meydan okumalara şahitlik edildiğini, erkekseniz gelin ulan demenin bir şuursuzluk olduğunu belirtti.

“Siyasi Don Kişot’ların ilkeleri ve çizgileri yoktur”

Don Kişot’un yel değirmenlerine kılıç çekerek saldırdığını belirten Bahçeli, siyasi Don Kişot’ların da ilkeleri, çizgileri olmadığını, Akşener’in sözlerinin zincirleme olaylara neden olduğunu, Akşener’in MHP’ye nifak tohumları fırlattığını, ilkel bir şekilde partiye ve parti mensuplarına saldırdıklarını, Akşener’in küçük ortak, lastik adam, paspas gibi ifadeler kullandığını, bu sözleri sahibine iade ettiğini, sosyal medyadan da cevap verince Türkiye'nin konuştuğu olayların vuku bulduğunu ifade etti.

“Davet verince icabet eden çıkacaktır”

Bahçeli, “Adres vererek cevap verecek kadar çıldırmıştır. Davet verince icabet eden çıkacaktır, çıkmıştır da. Gidenler gayet normal protesto yaptılar. İl teşkilatımızdan habersiz bunu yaptıkları için görevden aldık. Ankara'dan adres verip Üsküdar'da olması, 2 kişiyiz diyip 3'üncü kişinin de videoya alması dikkatten kaçmamıştır. Evde kimler konuşlanmıştır? Üsküdar'da tuzak kurulmuştur. Hiçbir Türk kadınının heveslenemeyeceği bir uslupla meydan okumalara şahitlik edildi.. Erkekseniz gelin ulan diyebilir mi? Bu nasıl bir şuursuzluktur. Siyasi erime yaşıyorlar” dedi.

“Gelecekleri varsa görecekleri de var”

“Elle gelen düğün bayram diyoruz, gelecekleri varsa görecekleri olduğunu hatırlatıyoruz” ifadelerini kullanan Bahçeli, MHP’nin şehit ocağı olduğunu, yancı ya da paspas olmadığını, MHP’nin Türkiye’nin kıvancı ve son kalesi olduğunu, lastik adamlarla işi olmayacağını, aksini söyleyenin edepsiz, şahsiyetsiz olduğunu söyledi.

“MHP, Türk Milleti'nin şeref sembolüdür”

MHP’ye dil uzatanların ve el uzatanların ya dilini koparacaklarını ya da elini kıracaklarını belirten Bahçeli, MHP’nin toplaşılan tarla olmadığını, Türk Milleti'nin şeref sembolü olduğunu, foyaları meydana çıkarmayı inançla sürdüreceklerini, bu kişilerin MHP ile arasına bir buz diktiklerini, küresel ısınmanın feriştahının gelmesi durumunda dahi eritemeyeceklerini belirtti.