Bahçeli: Bu kişi kripto FETÖ’cüdür!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili konuşan Bahçeli, katilin bir daha gün ışığı görmemesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 10 Nisan 2018 11:15

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dört akademisyeni tabancayla öldüren Volkan Bayar'ı 'şerefsiz' olarak nitelendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katil için, "Bir daha gün ışığı görmemeli" dedi. Bahçeli ayrıca üniversite yönetiminin de istifasını istedi.

“Bu kişi kripto FETÖ’cüdür”

Bahçeli, Osmangazi Üniversitesi'ne görevlendirilmiş şahsın akademisyenleri katlettiğini, olayın önünün ve arkasının dikkate alındığında üzüntü kadar kaygının da büyüdüğünü, görevleri başında uğradıkları saldırıyla yaşamını yitiren akademisyenlere rahmet dilediğini, önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan caninin üniversitede korku haline geldiğini, dört ailenin umut ve hayallerini söndüren katillin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini, üniversite yönetiminin katil ile ilgili 'Akıl sağlığı yerinde değildi' açıklaması özrü kabahatinden büyük olduğunu akıl sağlığı olmayan biri için neden önlem alınmadığını, akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesinin suç olduğunu, akli dengesi yerinde olmayan birinin üniversitede olmaması gerektiğini, bu kişinin kripto FETÖ'cü olduğunu söyledi.

“Kriptolar acilen deşifre edilmelidir”

Belge olmadan başkasına FETÖ'cü diyenlerin bir kuyruk acısı olduğunu ve karanlık bir açıkları olduğunu vurgulayan Bahçeli, FETÖ'cü olduğu konusunda birçok emare bulunan bu şahsın üniversiteye gölge düşürdüğünü, suç ve suçluya ön açanların gizlenemeyecek kadar net olduğunu, sosyal medya zeminleri üzerinden ona bunu FETÖ'cü, çeteci gösteren, fitne yayan kim var ya lokması haram, ya da kripto damarı hafiye olduğunu, bu kişilerin FETÖ'nün hedefleri için gizli bir faaliyet içinde olduklarını, FETÖ'nün kökünün kurumasına destek verir gibi görünüp de takoz koyanlarında da bunlar odluğunu, bu kişilere aldanılmaması gerektiğini, bu engeli kaldırmanın vatan ve millet görevi olduğunu, FETÖ'nün kripto damarlarının son derece faal ve aktif olduğunu, kripto damarın tam manasında deşifresi ve imhasının çok acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

“OHAL bitmemelidir”

Bahçeli, koro halinde 'OHAL kalksın' diyenlerin, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetler olduğunu, OHAL'i kaldıracak normal şartlarda olunmadığını, OHAL'i kaldırmak için tehdidin geçmediğini, CHP'sinden TÜSİAD'ına, AB'sinden BM'ye kadar OHAL'e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavrayamayan, kavramak gibi dertleri de olmayan maksatlı çevreler olduğunu, OHAL'in sürmesinin bir milli zorunluluk olduğunu, OHAL bitmeyeceğini ve bitmemesi gerektiğini söyledi.