Bahçeli, başkan yardımcısı olacak mı?

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacağını ve böyle bir beklentisinin olmadığını belirtti.

Güncellenme 27 Nisan 2018 15:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın istedikleri başarıya ulaşması durumunda başkan yardımcısı olmayacağını, parti olarak böyle bir arzularının olmadığını belirtti.

MHP yoluna devam edecek

Bahçeli, "Eğer böyle bir niyette olursak, bu niyet doğrultusunda da seçim sonrası bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz" dedi.

MHP'nin böyle bir duruma düşmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, böyle bir arzusunun da pazarlığının da olmadığını, arzu, pazarlık ve niyet olmadığına göre MHP'nin yoluna devam edeceğini söyledi.

Yeni dönemde sorunlar halledilmeli

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla işler hale getirilmesi gerektiğini, ondan sonra da Türkiye'nin gündemini meşgul eden konuları yeni cumhurbaşkanı ve onun hükümetinin teker teker ele alması gerektiğini, TBMM ile diyalog içinde olması gerektiğini, bugüne kadar gündemin ne olduğunun belli olduğunu, o zaman yeni bir gündem yaratmaya da gerek olmadığını, bunların terör, kadın şiddet, göç ve uluslararası ilişkiler olduğunu belirtti.

BBP yorumu

BBP yöneticileriyle AK Parti yöneticilerinin birkaç günden bu yana bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanı ile BBP genel başkanının önümüzdeki günlerde bir araya gelip bir değerlendirme yapacaklarını söylediklerini, bunun yetkili bir kişi tarafından söylendiğini, onlar bunu söylerken kendisinin Cumhur ittifakının bir elemanı olarak araya girip konuşmasının doğru olmayacağını söyledi.