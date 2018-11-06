Bahçeli, artan fabrika yangınları hakkında uyarıda bulundu!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, giderek artan fabrika yangınlarına dikkat çekerek, fabrika yakmanın ve yanmasına müsaade etmenin Türkiye'yi dinamitlemek olduğunu söyledi.

Güncellenme 06 Kasım 2018 12:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında son dönemdeki fabrika yangılarına da değinen Bahçeli, "Fabrika yangınları neden? Bu konu sorgulanmalıdır. Fabrika niye yanar, hatta niye yakılır?" dedi.

Toplumsal gerginliğe dikkati çekti

Üstesinden gelinmesi gereken konuların bilindiğini belirten Bahçeli, ahlak ve adabdaki tahribatın ivme kazandığını, insanların kaygılı olduğunu, trafikte, evde, iş yerinde, siyasette kavganın hakim olduğunu, tokalaşmak yerine sıkılı yumrukla pozisyon alanların toplumsal barışa kast edenler olduğunu, bu zihniyetin giderek yaygınlaşması gerektiğini, kadına saldırı, cinayet, taciz haberlerinin arttığını, bunlar yetmiyor gibi hayat pahalılığı her alanda insanların derdi olduğunu, konkordatoların otomatiğe bağlanmış gibi olduğunu, fabrikaların böyle bir zamanda sürekli yanmasının bir sebebi olduğunu, ekonomik teröre karşı aslanlar gibi mücadele edildiğini, istikbal yürüyüşünü sekteye uğratmanın rezillik olduğunu, fabrika yakmak, yanmasına müsaade etmek Türkiye'yi dinamitlemek olduğunu, sosyal ve ekonomik savaşa çekmek olduğunu, Türkiye ekonomisinin kur saldırısında büyük zarar aldığını belirtti.

Enflasyonla mücadele yeterli mi?

Bahçeli, “Enflasyon canavarı çoktan başını kaldırmıştır. Merkez Bankası sene başında 7, sonra 13,4 olarak revize etmişti. Yıl sonu enflasyonu 23,4 olarak hedeflenmiştir. Yeni ekonomik programda enflasyon oranı 20,8 olarak tahmin edilmişti. Enflasyonla mücadele kapsamında firmaların yüzde 10'luk indirimi görünen o ki yetersiz olmuştur. Dileğimiz ekonominin, piyasaların hareketlenerek canlanması, TL'deki kaybın süratla tamir edilmesidir” dedi.

“Kazandıkları haramdır, zıkkımdır”

Kur geçişkenliği ile indirimlerin insanların hayatına yansıması gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, “Döviz artınca etiketleri şişirenler, şimdi döviz inince neden etiketleri indirmiyorlar? Yüzde 10'luk enflasyon indirimi ikram mıdır? Zam butonuna hemen basanlar, dolar gerileyince fiyatları neden indirmezler? Haksız kazanç vurgunculuktur! Dövizin artışı ile zam yapanlar indirim yapmazlarsa kazandıkları haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir” ifadelerini kullandı.