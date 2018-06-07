Bahçeli, anket şirketlerine ateş püskürdü

Bahçeli, MHP'nin oy oranlarını az gösteren anket şirketlerine sert bir dille yüklenerek, milletin onlara 24 Haziran’da şamarı indireceğini söyledi.

Güncellenme 07 Haziran 2018 17:28

Kayseri'de halka hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin oy oranını düşük gösteren anket şirketlerine "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara milletimiz 24 Haziran’da şamarı indirecektir" sözleri ile tepki gösterdi.

Türkiye tehditlerle boğuşuyor

Türkiye’nin tehditlerle boğuştuğu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bahçeli, "İstiklalimize saldırılırken, istikbalimizle ilgili oyunlar tezgâhlanırken cumhuriyetin kuruluş felsefesini yüksek bir şuurla müdafaa etmeliydik" dedi.

Mevzu vatansa, ters düşmeye gerek yok

Bahçeli, Türkiye için sorumluluk almaları gerektiğini, bir olunması gerektiğini, Türk milleti ortak paydasında buluşulması gerektiğini, ayrılığa, dağınıklığa gerek olmadığını, mevzunun vatan olduğunu, ters düşmeye gerek olmadığını, ittifak kurabilmenin kanuni altyapısının hazırlandığını ve hayata geçirildiğini söyledi.

FETÖ ittifakı iddiası

Başkaları ihanet ittifakıyla avunduğunu söyleyen Bahçeli, FETÖ ittifakından medet umduklarını, başkalarının zillet ittifakına umut bağladığını, kendilerinin cumhur diyeceğini, cumhuriyet diyeceğini, Türkiye’nin ittifak ve iradesiyle hepsinin şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceklerini belirtti.

Anket şirketlerine sert tepki

Bahçeli, "Şarlatan anket şirketlerinin hangi karanlık servisleri yaptığına bakmayınız. Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara milletimiz 24 Haziran’da şamarı indirecektir. Seçimler anket şirketlerinin düzmece anketleriyle kazanılmaz. Bizim anketimiz milli vicdandır" dedi.

MHP’nin yükselişi durdurulamaz

Cumhurbaşkanı adayları, Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini belirten Bahçeli, görünenin bu olduğunu, dedikodunun mahalle aralarında yapıldığını, kendilerinin adam gibi ve mertçe siyaset yaptığını, fitnenin günahkarların mesleği olduğunu, bunların hiç birine itibar edilmemesi gerektiğini, MHP'nin Türkiye, Türk millet olduğunu, MHP'nin yükselişini hiç bir müfterinin durduramayacağını, söz konusu milli beka oldu mu kimsenin tanınmayacağını söyledi.

FETÖ, MHP’yi ele geçirmek istedi

1 Kasım sonrası MHP'yi ele geçirmek istediklerini iddia eden Bahçeli, "Davamızı kundaklamak istediler izin vermedik. FETÖ'nün kontrollü saldırısına maruz kaldık saflarımızı bozmadık. Tertemiz dava arkadaşlarımızın aklını çeldiler. İçimizi karıştırmaya yeltenenleri cesaretle püskürttük" ifadelerini kullandı.