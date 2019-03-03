Bahçeli: Ankara zillete teslim olmayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ankara dün zillete teslim olmadı, bugün de olmayacak" dedi.

Güncellenme 03 Mart 2019 15:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın dün zillete teslim olmadığını bugün de olmayacağını söyledi.

“Ankara ehline teslim edilecek”

Bahçeli, "31 Mart 2019'da Ankara’nın ehil şehreminiyle buluşacağını, zillet akımının püskürtüleceğini, 25 ilçede Cumhur İttifakı’nın seslerinin duyulduğunu, Mehmet Özhaseki’nin tecrübe ve tevazu ile başarıya ulaşacağını, buna inancın tam olduğunu, Ankara’nın ehline teslim edileceğini belirtti.

"Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır”

"Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır” diyen Bahçeli, Ankara’nın Türkiye demek olduğunu, 96 yıl önce cumhurun iradesiyle cumhuriyetin kurulduğunu, Cumhur’un Ankara’ya sahip çıkacağını, Ankaralıların zelil hesapları elinin tersi ile iteceğini ifade etti.

“Ankara, Atatürk’tür”

Bahçeli, Ankara'nın tarihi hızını kesmeye, yürüyüşünü yavaşlatmaya kimsenin gücü yetmeyeceğini, Ankara’nın tam bağımsız olduğunu, Ankara’nın Atatürk, Sakarya ve Dumlupınar olduğunu, Ankara’nın Türkiye düşmanlarının arkasına saklanan CHP'nin eline geçmeyeceğini söyledi.

“Zillet akımını Allah'ın izniyle püskürtecektir”

31 Mart 2019'da Ankara’nın ehil şehreminiyle buluşacağını savunan Bahçeli, “Zillet akımını Allah'ın izniyle püskürtecektir. 25 ilçede Cumhur İttifakı'nın sesi duyulmalıdır. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Özhaseki tecrübe, tevazuyla başarıya ulaşacaktır. İnancımız tamdır, Ankara ehline teslim edilecektir” dedi.

“Beka muhaliflerinden adam olmaz"

Bahçeli, “31 Mart bir beka seçimidir diyoruz hop oturup hop kalkıyorlar. Yalnızca bir gerçeği ifade ettik. Beka muhaliflerinden adam olmaz" ifadelerini kullandı.