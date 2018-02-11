Bahçeli: Alın PKK'yı vurun CHP'ye!

MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Afrin'e girmeyelim sözlerini hatırlatarak sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 11 Şubat 2018 14:01

Antalya'da İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'nın kapanışında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'e girmeyelim" sözlerini eleştiren MHP lideri, "Alın PKK'yı vurun CHP'ye" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu ne derse desin, Afrin'e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır. Menbiç'te PKK/PYD durduğu müddetçe terör koridoru riski bertaraf olmayacaktır.

Afrin'e girmeyeceksek Zeytin Dalı Harekatı'nı niye başlattık? Dağda taşta terörist ararken bunların şehir merkezine sığınacağını Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Muhasebeci Kenan da mı bilmiyor?

Musul'da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkı dursun da görelim. Amasız, fakatsız terörle mücadeleye destek verdiğini göreniniz bulundu mu? Alın PKK'yı vurun CHP'ye."