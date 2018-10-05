Bahçeli-Akşener gerginliğine Bakan Soylu el attı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Akşener'i Twitter'dan uyarması sonrası yaşanan gerginlik hakkında Bakan Soylu'dan açıklama geldi.

Güncellenme 05 Ekim 2018 10:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermeli laflar edince iki parti arasında gerginlik yaşandı. Bu atışma sonrası bir grup genç Akşener’in evinin önünde toplandı ve gerginlik daha da arttı. Akşener ise evinin penceresinden kalabalığa tepki gösterdi. İstanbul Valiliği gösteriye katılanlarla ilgili tahkikat başlattı.

Bahçeli’den sert uyarı

Bahçeli’nin Akşener’i Twitter’dan uyarması sonucu İyi Parti ve MHP arasında gerginlik yaşandı. Bahçeli, Akşener’e, "Bölmek istediğin MHP'ye yönelik vandal tutumuna devam edersen, sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın, büyük lafı dinle" şeklindeki sözlerine, Akşener partinin adresini vererek "Demirden korksak trene binmezdik" sözleri ile uyarıda bulundu.

Akşener’in evinin önüne Bahçeli taraftarları toplandı

Sosyal medyadaki bu tartışmanın ardından Akşener’in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı.

İyi Partililer de Akşener’in evinin önüne geldi

Kapıya çıkan Akşener gruba tepki gösterdi. Ardından da sosyal medya hesabından görüntü paylaştı. Durumu haber alan İyi Partiler de Akşener'in evine geldi.

Bakan Soylu’dan açıklama

Öte yandan olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi. Soylu, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır" diye konuştu.